Lavrov da una rueda de prensa con periodistas nacionales e internacionales

Lavrov da una rueda de prensa con periodistas nacionales e internacionales

El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, ofrece una rueda de prensa con periodistas nacionales e internacionales.

El conflicto en UcraniaFuturos acuerdos sobre la solución del conflicto ucraniano deberían incluir un mecanismo para evitar su violación, declaró Lavrov."Necesitamos acuerdos jurídicos finales que fijen todas las condiciones para garantizar la seguridad de la Federación de Rusia y los intereses legítimos de seguridad de nuestros vecinos, pero en un contexto que de manera jurídica internacional fije la imposibilidad de violar estos acuerdos", indicó el canciller.El ministro aseguró que Rusia estaba preparado para las consultas con el equipo del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la cuestión ucraniana.Lavrov puso de relieve que Rusia no pone condiciones previas a las negociaciones sobre Ucrania, sino que exige el cumplimiento de los acuerdos existentes.Agregó que Ucrania tiene que convocar a elecciones si busca un presidente legítimo.El 27 de noviembre, Trump anunció que nominó al general Keith Kellogg para servir como asistente presidencial y enviado especial para Ucrania y Rusia. Kellogg es un teniente general retirado, de 80 años, y que fue jefe de gabinete del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca durante el primer mandato de Trump (2017-2021) y asesor de Seguridad Nacional del entonces vicepresidente Mike Pence.Con anterioridad Trump afirmó que el conflicto en Ucrania nunca habría comenzado si él hubiera sido presidente en lugar de Joe Biden, y en campaña aseguró que, de ser reelegido, lo resolvería en 24 horas.Al respecto, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, calificó estas palabras como una simplificación excesiva, argumentando que el conflicto es demasiado complejo para solucionarse en un solo día.El presidente de Rusia, Vladímir Putin, formuló el pasado 14 de junio varias condiciones clave para iniciar las negociaciones de paz: que Ucrania retire las tropas de las cuatro nuevas regiones rusas (Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporozhie), desista de adherirse a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y mantenga el estatus neutral, no alineado y no nuclear. A su vez, Volodímir Zelenski, cuyo mandato como presidente de Ucrania finalizó en mayo pasado, rechazó la propuesta, calificándola de "ultimátum".Biden, valedor de Zelenski, ha estado apoyando a Ucrania con armas y financiación.Rusia lleva a cabo desde febrero de 2022 una operación militar para detener los bombardeos ucranianos contra los civiles de Donetsk y Lugansk, dos territorios que se independizaron de Ucrania en 2014 y se adhirieron a Rusia en septiembre de 2022.Las nuevas autoridades siriasMoscú espera restablecer la cooperación económica con las nuevas autoridades de Siria, aseveró Lavrov.Asimismo, declaró que es importante prevenir que Siria se desmorone. "No se debe permitir una desintegración de Siria. Algunos la querrían", sostuvo Lavrov.El 27 de noviembre, una amplia coalición de grupos armados de la oposición siria lanzó una ofensiva sorpresa a gran escala contra el Ejército regular desde el noroeste del país.En menos de dos semanas, las fuerzas antigubernamentales se hicieron con el control de varias ciudades importantes como Alepo, Hama y Homs y entraron el 8 de diciembre en la capital, Damasco, donde proclamaron la caída del presidente Bashar Asad (2000-2024).Según una fuente del Kremlin, el exmandatario sirio, junto con su familia, se marchó a Rusia, que le concedió asilo por motivos humanitarios. El 16 de diciembre, el propio Asad afirmó en una declaración que nunca consideró renunciar ni pedir asilo durante la ofensiva opositora que culminó en el cambio de poder en Siria.

