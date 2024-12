https://noticiaslatam.lat/20241225/podrian-putin-y-trump-congelar-la-adhesion-de-ucrania-a-la-otan-1160041058.html

¿Podrían Putin y Trump congelar la adhesión de Ucrania a la OTAN?

Trump señaló el 22 de diciembre que esperaría a reunirse con Putin para resolver el conflicto en Ucrania. Calificó a las hostilidades en Ucrania de "terribles" y reiteró que si él fuera el presidente de EEUU, en lugar del actual mandatario Joe Biden, el conflicto no se habría producido. Anteriormente, Vladímir Putin también declaró que estaba dispuesto a hablar y reunirse con Trump, señalando que si se produjera ese encuentro, los dos presidentes tendrían mucho de qué hablar. "La reunión entre Trump y Putin, en realidad, no será más que un anuncio al mundo sobre el acuerdo de alto el fuego [en Ucrania] alcanzado a través de los asesores. El acuerdo, en mi opinión, implicará la suspensión de la adhesión de Ucrania a la OTAN durante un largo período de tiempo y la aceleración de su adhesión a la Unión Europea", sostuvo.Ozer también admitió el despliegue de fuerzas extranjeras en la línea del frente ucraniano. Anteriormente, Michael Carpenter, asistente especial del presidente de EEUU y director de Asuntos Europeos del Consejo de Seguridad Nacional, declaró que la decisión sobre las perspectivas de adhesión de Ucrania a la OTAN dependerá de la Administración de Donald Trump, pero la posibilidad de llegar a un acuerdo sobre esta cuestión en 2025 sigue siendo dudosa. Además, como candidato presidencial, el republicano reiteró que, si era reelegido, resolvería el conflicto en 24 horas. Al preguntarle si deseaba la victoria para Ucrania, Trump aseguró no pensar "en términos de ganadores y perdedores". "Quiero que dejen de morir todos: rusos y ucranianos", subrayó. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, a su vez, señaló que el problema era demasiado complicado para resolverse en un día.El pasado 14 de junio, Putin formuló varias condiciones clave para iniciar las negociaciones de paz, en particular, que Ucrania retire las tropas de cuatro nuevos territorios rusos, es decir, Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporozhie, desista de adherirse a la OTAN y mantenga el estatus neutral, no alineado y no nuclear, y que además se levanten todas las sanciones contra Rusia. Volodímir Zelenski, a su vez, rechazó la propuesta, calificándola de ultimátum.

