El campo español contra el Mercosur: "Nos van a inundar de carne, arroz y zumo de naranja"

18.12.2024

Varios miles de agricultores y ganaderos llegados de todos los puntos de la geografía española se concentraron en la mañana del 16 de diciembre frente a las puertas del Ministerio de Agricultura en Madrid, en protesta por la suscripción a principios de mes del acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur."Stop Mercosur", "No a Mercosur" y "Mercosur y la UE asfixian al campo español" fueron algunos de los lemas más presentes y coreados entre los asistentes, convocados por la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) y la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA). Se teme que la práctica eliminación de los aranceles suponga la entrada masiva de producción agropecuaria sudamericana a bajo precio y la consecuente desaparición en España de la actividad agraria."No nos importa competir, siempre que lo hagamos con las mismas reglas del juego, porque este acuerdo no contempla ni la reciprocidad, ni las cláusulas espejo", declaró ante los medios el presidente de ASAJA, Pedro Barato. El sector hace alusión permanente a la necesidad de ajustar las importaciones de alimentos a las normas que impone la UE en materia de seguridad alimentaria, bienestar animal y sostenibilidad medioambiental. Sin estos requisitos, los costes de producción se abaratan, los precios en origen se derrumban y los productores europeos no podrían competir. Las organizaciones agrarias anuncian nuevas protestas en enero y febrero.En COAG tildan de "verdadera amenaza" que la UE suscriba acuerdos de libre comercio con terceros países. "Las importaciones de productos agrarios de Mercosur, Chile, Marruecos, Nueva Zelanda y otros, con precios por debajo de nuestros costes de producción y sin cumplir las normativas que imperan para las producciones comunitarias, impactan gravemente en los agricultores españoles y europeos, y provocan pérdidas inasumibles y cierres de explotaciones", denuncian.En una situación en la que el acuerdo fue suscrito "como moneda de cambio de otros intereses", COAG y ASAJA plantean en un comunicado conjunto rechazar el acuerdo con Mercosur, suspender el suscrito con Marruecos, exigir cláusulas espejo a las importaciones y un plan de choque y ayudas para paliar los bajos precios y los incrementos de los costes de producción.Además del rechazo al acuerdo con Mercosur, los asistentes recordaron antiguas reivindicaciones, todavía sin satisfacer: unos "precios justos" en origen, garantías para cubrir los costes de producción, una mejor política hidráulica para optimizar los escasos recursos hídricos, una "gestión racional" para que la presencia del lobo, declarado especie protegida, no ponga en riesgo las explotaciones ganaderas, y una mejora del sistema de seguros agrarios, que acabe con el encarecimiento de las primas y la disminución de las coberturas por siniestralidad.El Gobierno español, a favorEl acuerdo de libre comercio entre la UE y el Mercosur ha estado negociándose durante 25 años. Aún debe someterse a su ratificación final en el Europarlamento y los parlamentos nacionales. Francia, Polonia, Países Bajos, Austria e Irlanda se oponen a él. Pero los gobiernos de muchos países lo apoyan, como es el caso de España o Alemania.El ministro español de Economía español, Carlos Cuerpo, definió el acuerdo como "muy positivo" y pronosticó un alza de las exportaciones españolas al Mercosur del 40%, así como la creación de 20.000 empleos durante el primer año de su entrada en vigor.El responsable de Agricultura, el ministro Luis Planas, fue más allá y el mismo día de la protesta insistió en que el acuerdo es una "gran oportunidad". Según él, los volúmenes previstos de importación de carne, arroz o azúcar son "muy pequeños y no van a alterar el mercado comunitario". La importación adicional de vacuno ascenderá a 99.000 toneladas sobre las 200.000 anuales que ya se importan. "Solo es un filete por persona al año", aseguró Cuerpo.Tales intereses, en palabras de Miguel Padilla, secretario general de COAG, son el fruto de utilizar la agricultura como "moneda de cambio" para revitalizar otras industrias, como la automotriz, e incrementar la "venta de coches" en el continente sudamericano. En COAG y ASAJA estiman que no se ha tenido en cuenta el impacto para el campo, ni tampoco para la seguridad medioambiental de los propios países del Mercosur, donde la desforestación del Amazonas es un punto de fricción con la UE."El Gobierno no explica muy bien este tipo de acuerdos, los elaboran con mucha opacidad. Para defender el acuerdo, el ministro de Agricultura no reconoce el impacto negativo sobre el sector agrario. Simplemente, dice que habrá sectores agrícolas que se verán beneficiados, como el vinícola", declara el portavoz de AVA-ASAJA.Más importaciones, menores preciosEn el imaginario colectivo, la producción de alimentos en Mercosur la protagonizan la soja y la carne de vacuno y ave. Pero los temores del campo español se fundan en la afluencia masiva de alimentos también presentes en el área mediterránea. El resultado será una presión de los precios en origen a la baja, argumentan.Para el sector del cítrico, el temor es que Brasil, primer productor industrial mundial de zumo de naranja, derribe los precios de los frutos destinados a elaborar jugos, lo cual puede repercutir negativamente en el resto de precios del mercado de productos frescos."Porque para hacer zumo se destinan los calibres más pequeños y los frutos de peor calidad. Nosotros nos especializamos en fresco, pero destinamos el 15-20% de nuestros cítricos a zumo. Y eso nos descongestiona el mercado de frescos", explica esta fuente.Se podría decir que el acuerdo con Mercosur asusta al campo español porque ya han visto el funcionamiento de otros acuerdos internacionales. "Pero aquí solo nos damos cuenta cuando los precios se hunden, el plátano de Canarias acabará desapareciendo frente a la banana africana o latinoamericana", explica a Sputnik J. López, pequeño agricultor con cultivos de melocotones, nectarinas, peras y paraguayos en la huerta de Cieza (Murcia)."Las naranjas y bananas que vienen de fuera, tienen unos precios en origen tan bajos, que incluso con aranceles son más baratas que las nacionales. Las traen verdes en grandes cantidades, las gasifican con etanol y aquí se terminan de madurar y vender a precios baratísimos. El problema es que no se ha podido o no hemos sabido prevenir esta situación", lamenta."Es el coste de las infraestructuras destruidas y de los campos arrasados. Pero también había producción de cítricos, caquis, hortalizas y aguacates pendientes de recolección: otros 300 millones más de pérdidas", explican en la organización. No obstante, aseguran, el sector ha podido garantizar el suministro de fruta a los mercados europeos. "Pero ha habido más escasez, porque ya veníamos afectados por la sequía y el aforo se había reducido un 10%".Sin relevo generacionalLa mala situación de la industria agrícola y ganadera pone en riesgo la continuidad de muchas explotaciones, particularmente las de tamaño pequeño y mediano. Es decir, los negocios se terminan abandonando, pese a la aprobación de medidas gubernamentales para evitarlo."Los agricultores que se jubilan, venden las tierras a empresas más grandes. Hay empresas que han ido comprando las tierras de los pequeños agricultores que tenían alrededor, crecen con la idea de vender luego lo acumulado a fondos de inversión", explica este agricultor murciano, que ejemplifica con el caso de Moyca, una productora de uva comprada por un fondo. "Frutas Esther era otro negocio familiar que se extendió antes de que un fondo le comprara la mayoría de sus acciones", añade.El fenómeno de estos cambios de propiedad de las tierras cultivables se conoce como "uberización del campo" y ocurre desde hace años. Pero muchas superficies simplemente se abandonan. "La Comunidad Valenciana lidera ya la superficie agraria abandonada, dejada de cultivar: 176.000 hectáreas, por falta de rentabilidad. La mitad de los agricultores tiene más de 65 años y no hay relevo generacional", concluyen en AVA-ASAJA.

