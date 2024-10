https://noticiaslatam.lat/20241030/los-problemas-de-volkswagen-revelan-que-la-ue-necesita-aumentar-su-competitividad-industrial-1158635234.html

Los problemas de Volkswagen revelan que la UE necesita "aumentar su competitividad industrial"

El anuncio del cierre de al menos tres plantas de Volkswagen en Alemania es un reflejo de la necesidad que tiene la Unión Europea (UE) de "mejorar su... 30.10.2024, Sputnik Mundo

El medio considera que estos cierres anunciados por la empresa alemana son un síntoma de la dura realidad que vive la industria automovilística europea, que podría empeorar con el intento de Bruselas de recurrir al proteccionismo económico.El diario señala que, actualmente, la industria automotriz europea se enfrenta a los elevados costes de la energía, la intensificación de la competencia internacional, los avances tecnológicos, los retos de la automatización, así como a los efectos de las políticas industriales estadounidenses.Algunos Estados miembros y fuerzas políticas de la UE, agrega el reporte, están adoptando medidas de proteccionismo comercial, intentando proteger a las industrias nacionales, en particular frente a las importaciones de vehículos eléctricos chinos, mediante el aumento de aranceles y otros medios.Sin embargo, el medio chino subraya que este planteamiento ha encontrado una fuerte oposición en varios Estados miembros y empresas automovilísticas. Un ejemplo de ese rechazo es el caso del canciller alemán, Olaf Scholz, quien ha expresado abiertamente su oposición a los conflictos arancelarios, mientras que las empresas automovilísticas alemanas, incluida Volkswagen, han instado a Alemania a votar en contra de la introducción de aranceles.En ese sentido, el medio chino considera que en vez de continuar con políticas proteccionistas, la UE debe centrarse en mejorar su tecnología y eficiencia, en lugar de recurrir a un enfoque proteccionista frente a los retos externos."Si la UE quiere mejorar su competitividad económica, no tiene más remedio que crear un entorno más propicio y ofrecer más espacio de desarrollo a las empresas competitivas. Esto implica no sólo reformas internas e innovación, sino también fomentar la cooperación con países como China”, concluye.

alemania, china, unión europea (ue), vehículos eléctricos, 🏛️ compañías, aranceles, 📈 mercados y finanzas