https://noticiaslatam.lat/20240918/millones-de-dolares-de-afectacion-productores-del-mercosur-se-alzan-contra-medida-europea-1157609138.html

"Millones de dólares de afectación": productores del Mercosur se alzan contra medida europea

"Millones de dólares de afectación": productores del Mercosur se alzan contra medida europea

Sputnik Mundo

Productores agropecuarios del Mercosur comenzaron a movilizarse para rechazar una cláusula contra la deforestación de la Unión Europea que regirá desde 2025... 18.09.2024, Sputnik Mundo

2024-09-18T20:41+0000

2024-09-18T20:41+0000

2024-09-18T20:41+0000

américa latina

mercosur

unión europea (ue)

💬 opinión y análisis

argentina

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/06/16/1155639697_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_c6e7c2b817cb58f2c4694e671999cbd4.jpg

Mientras los negociadores de la Unión Europea (UE) y el Mercosur intentan reflotar las posibilidades del acuerdo comercial entre ambos bloques que se negocia desde 2019, la proximidad de la entrada en vigencia de una norma ambiental europea pone en alerta a los productores rurales sudamericanos, que entienden que tendrán serias afectaciones para colocar sus productos en Europa.Durante un encuentro realizado en la Expo Prado 2024 en Montevideo, el Foro Mercosur de la Carne —que nuclea a productos agropecuarios de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay— suscribió una declaración en la que manifiesta su "gran preocupación por las exigencias que la Unión Europea está impulsando en forma unilateral en temas ambientales y sociales a países exportadores".Los productores se refieren concretamente al reglamento 1115/23 que fue aprobado en 2023 pero comenzará a regir el 1 de enero de 2025 y que alcanza a productos como "ganado bovino, cacao, café, palma aceitera, caucho, soja y madera". En su artículo 3, el reglamento establece la "prohibición" de que se introduzcan al mercado europeo cualquier producto de estos rubros que no demuestre estar "libre de deforestación", es decir, que no haya sido producido en un territorio en el que anteriormente había bosques.Tras considerar que la medida europea es "unilateral", el Foro Mercosur de la Carne sostiene que "los problemas globales deben resolverse en ámbitos multilaterales" y reclama que la normativa no respeta "la diversidad de cada país" ni las "iniciativas locales de innovación ambiental".En diálogo con Sputnik, el experto en Relaciones Internacionales Ignacio Bartesaghi recordó que la exigencia europea es parte del Pacto Verde que la UE firmó en 2020 y explicó que, si bien la exigencia rige para todo tipo de producción agrícola que ingresaría al mercado europeo, impactará especialmente en el Mercosur, cuyas exportaciones son fundamentalmente agropecuarias.Según Bartesaghi, la restricción europea podría resultar más dañina para los productores de Argentina y Brasil y en menor medida a Paraguay. De todas maneras, remarcó que se vuelve una traba para todos los productos, incluso los que no tienen riesgo de ser considerados promotores de la deforestación. "Por más que tu producción no afecte a la forestación, vas a tener la necesidad de demostrarlo, lo que podría generar trámites burocráticos adicionales que entorpezcan el comercio", apuntó.El experto sostuvo que no puede considerarse que se trate de una medida "abusiva" por parte del bloque europeo dado que también exige el mismo estándar a sus propios productos. De todos modos, indicó que sí es una decisión "polémica", dado que avanza sobre un campo que aún no está "laudado" en el comercio internacional.Un "error" de la UE en la negociación con el MercosurBartesaghi recordó que este tipo de medidas son las que complejizaron las negociaciones para un acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur luego de 2019, cuando ambos bloques llegaron a anunciar que habían llegado a un acuerdo. "En su momento la UE dijo que no podía mandar el acuerdo a su parlamento porque no lo iba a aprobar debido a las exigencias del Pacto Verde de 2020", subrayó.El analista aclaró, de todos modos, que en este momento la cláusula de deforestación no es el único impedimento para que avancen las negociaciones, ya que el propio Mercosur pidió luego rediscutir algunos elementos.Por lo pronto, el Foro Mercosur de la Carne reclama en su declaración que "las autoridades máximas del Mercosur rechacen toda medida impuesta en forma unilateral" por parte de la UE sin que exista antes "un debate sólido del tema". En esa misma línea, el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, dijo al medio especializado Canal Rural, confió en que "dialogando se va a poder ordenar", especialmente porque hay "15 o 16 países de Europa que tampoco están contentos con la definición que tomó la misma Unión Europea".

https://noticiaslatam.lat/20240905/ingreso-de-bolivia-al-mercosur-hemos-esperado-esta-oportunidad-por-mas-de-18-anos-1157295041.html

https://noticiaslatam.lat/20240815/sensibilidades-decrecientes-la-formula-con-la-que-el-mercosur-busca-avanzar-hacia-china-1156836569.html

unión europea (ue)

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sergio Pintado https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

Sergio Pintado https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sergio Pintado https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0a/09/1144569239_156:0:556:400_100x100_80_0_0_49d50dd59a3825c2d95150bf29bde102.jpg

mercosur, unión europea (ue), 💬 opinión y análisis, argentina