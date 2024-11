Muerte y luto en España por inundaciones: las causas de una tragedia anunciada

https://noticiaslatam.lat/20241101/muerte-y-luto-en-espana-por-inundaciones-las-causas-de-una-tragedia-anunciada-1158688914.html

Muerte y luto en Espa√Īa por inundaciones: las causas de una tragedia anunciada

El temporal inusitado de lluvia torrencial y viento en varias regiones ocasiona inundaciones que acaba con vidas, viviendas, infraestructuras, cultivos e...

La cat√°strofe atmosf√©rica que ha castigado al pa√≠s ib√©rico de forma in√©dita en lo que llevamos de siglo, se ha cobrado la vida de al menos 158 personas. La cifra es provisional y amenaza con ser mucho mayor, dado el paradero todav√≠a desconocido de decenas, si no cientos, de ciudadanos.Si los d√≠as 29 y 30 de octubre los efectos ocasionados por la DANA [Depresi√≥n Aislada en Niveles Altos, el t√©rmino que prefieren los meteor√≥logos para referirse a un evento de gota fr√≠a originado en las capas altas de la atm√≥sfera] asolaron puntos de Castilla-La Mancha, la regi√≥n metropolitana de Valencia y varias localidades de las comarcas adyacentes, el d√≠a 31 las lluvias se trasladaron m√°s al norte, a Castell√≥n y la zona meridional de Catalu√Īa, y tambi√©n se dejaron sentir en amplias zonas de Arag√≥n, Andaluc√≠a occidental e incluso en el enclave africano de Ceuta.La destrucci√≥n es significativa y la mejor descripci√≥n la pueden aportar las diversas im√°genes y tomas a√©reas de las zonas afectadas: un paisaje despu√©s de la guerra, dominado por miles de autom√≥viles y camiones amontonados y volcados, luego de ser arrastrados por las aguas. Viviendas, garajes, tiendas, mobiliario urbano, naves industriales, talleres, cultivos, carreteras y v√≠as de ferrocarril han quedado anegadas por las aguas y el barro, bien destruidas parcialmente o bien inutilizadas temporalmente.Los destrozos ocasionados en las v√≠as f√©rreas y t√ļneles dejan a Valencia (tercera ciudad en importancia de Espa√Īa) desconectada de Madrid para las pr√≥ximas dos o tres semanas, inform√≥ √ďscar Puente, ministro de Transportes. En Valencia, las l√≠neas de trenes interurbanos est√°n paralizadas y las conexiones entre Castell√≥n y Tarragona, tambi√©n. M√°s de 1000 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) efect√ļan labores de rescate y reparto de ayuda, a las que se unir√°n otros 500 militares de los tres ej√©rcitos a partir del 1 de noviembre.Hasta m√°s de 445 litros por m¬≤ se llegaron a registrar en menos de ocho horas en algunos puntos. En el campo, la situaci√≥n es calamitosa para la agricultura y ganader√≠a. Las organizaciones agrarias dan cuenta preliminar de la dimensi√≥n del desastre, que, en el caso del ganado, puede ocasionar un problema de salud p√ļblica, dadas las reses muertas.Valencia es la regi√≥n espa√Īola productora de c√≠tricos por antonomasia, una aut√©ntica despensa a nivel nacional y europeo, y es previsible que sea en estos cultivos donde se concentre el mayor da√Īo. "Las lluvias torrenciales han llegado en un momento cr√≠tico para la cosecha, que se generalizar√≠a dentro de un mes aproximadamente. Hay muchas fincas anegadas que sufrir√°n asfixia radicular, por lo que los √°rboles sufrir√°n y pueden morir", lamentan en la Uni√≥n de Peque√Īos Agricultores (UPA), que describe como "dantesco" el balance en la provincia de Almer√≠a, donde un granizo de hasta 8 cm de di√°metro ha destruido incluso los invernaderos.¬ŅEra evitable la tragedia humana?Es la pregunta que asalta a muchos en Espa√Īa. No es la primera vez que fen√≥menos de lluvias torrenciales causan estragos en la regi√≥n del Levante, donde en 1982 aconteci√≥ la "pantanada", la rotura de la presa del embalse de Tous a consecuencia de una gota fr√≠a similar, ocasionando una riada mortal.Y, sin embargo, ¬Ņqu√© ha pasado para que en pleno siglo XXI, con toda la tecnolog√≠a y el saber cient√≠fico adquirido, no se advirtiera a tiempo a la poblaci√≥n de la amenaza mortal que se avecinaba?Los primeros partes en los que la Agencia Espa√Īola de Meteorolog√≠a (AEMET) hace constar la gravedad del temporal en ciernes datan del 27 de octubre. El d√≠a 29, a las 07:36 horas, lanz√≥ un aviso de nivel rojo, el de gravedad m√°xima. A las 08:04 h reiter√≥ que el peligro era "extremo". Sin embargo, el presidente regional valenciano, Carlos Maz√≥n, compareci√≥ ante los medios a las 13:00 h para decir que las lluvias "amainar√≠an" hacia las 18:00 h. Nada de eso sucedi√≥.Cuando, por fin, a las 20:12 h, el Gobierno regional envi√≥ a los tel√©fonos celulares de los ciudadanos una alerta en forma de pitido estridente y mensaje SMS, ya era demasiado tarde. Y para mayor tensi√≥n, el d√≠a 30 comenz√≥ el cruce de acusaciones entre la oposici√≥n pol√≠tica (Partido Popular) y el Gobierno de Pedro S√°nchez a cuenta de la responsabilidad de la gesti√≥n. El Gobierno central entiende que es competencia del Ejecutivo valenciano y el PP cree que no. Su l√≠der, Alberto N√ļ√Īez Feij√≥o, incluso acus√≥ a la AEMET, dependiente del Gobierno central, de no alertar sobre la situaci√≥n."El impacto de un fen√≥meno meteorol√≥gico depende de la preparaci√≥n para afrontarlo y de la evaluaci√≥n y las medidas que adopten las comunidades aut√≥nomas", se defendi√≥ la AEMET en un comunicado."Est√° claro que ha habido un absoluto desprecio por la informaci√≥n t√©cnica. Estamos pasando del negacionismo clim√°tico al negacionismo meteorol√≥gico", lamenta Antonio Turiel, investigador del Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona (CSIC-ICM), que explica a Sputnik que es evidente que el problema "se minusvalor√≥". Los avisos de la AEMET en los d√≠as previos fueron ignorados. "No eran a√ļn una predicci√≥n exacta, pero se entend√≠a que se acercaba un evento atmosf√©rico de caracter√≠sticas importantes", afirma.La ausencia de mensajes claros de alerta, la falta de precauci√≥n e incluso un desprecio por la ley de prevenci√≥n riesgos laborales en muchas empresas, propici√≥ que, en los momentos fat√≠dicos, muchos ciudadanos se hallaran en sus puestos de trabajo o centros de estudio, al volante de sus veh√≠culos o hasta por las calles. Es decir, toda una cadena de imprecisiones llev√≥ a que la gente estuviera donde no ten√≠a que estar."L√≥gicamente, ten√≠an que haber dicho a la gente que no saliera de casa. Habr√≠a habido alg√ļn muerto igualmente, pero no una tragedia tan enorme. Porque ahora mismo hay 158 muertos, pero centenares de desaparecidos" a√Īade Turiel.La trampa urban√≠sticaM√°s de un mill√≥n de viviendas est√°n construidas sobre zonas inundables en la regi√≥n del Levante, el litoral mediterr√°neo del pa√≠s, seg√ļn una investigaci√≥n de Eldiario.es elaborada con datos del Catastro y del Sistema Nacional de Cartograf√≠a de Zonas Inundables. Unas 314.000 se hallan en las provincias de Valencia, Castell√≥n, Alicante y Murcia, justamente las m√°s afectadas por este tipo de temporales a lo largo de los a√Īos.Una regulaci√≥n poco estricta, los intereses cruzados de administraciones locales y empresas constructoras durante el boom de la construcci√≥n y unas normativas europeas sobre gesti√≥n de inundaciones que no empezaron a aplicarse hasta 2007, obraron que en Espa√Īa se levantaran much√≠simas edificaciones junto a cauces fluviales y zonas costeras, las llamadas "llanuras de inundaci√≥n".Y ahora, tras las inundaciones, las im√°genes satelitales del √°rea metropolitana de Valencia y sus comarcas adyacentes tomadas el 30 de octubre, delimitan las zonas anegadas en correspondencia casi milim√©trica con esta cartograf√≠a de zonas inundables. Es decir, el mal dise√Īo urban√≠stico, con un desarrollo viciado de inicio, es otro de los factores que ha contribuido a aumentar la magnitud de la desgracia.Tal es as√≠, que para definir el problema, la propia capital valenciana sirve de ejemplo antit√©tico. "En Valencia recuperaron una zona deprimida, que era el cauce seco del r√≠o Turia, y lo convirtieron en el eje de la ciudad. De un problema hicieron virtud y esto es lo que la ha salvado", explica a Sputnik A. D√≠az Curiel, arquitecto de la compa√Ī√≠a de gesti√≥n Mace Group.En los a√Īos 60 se decidi√≥ desviar el r√≠o Turia, que atravesaba el centro de la ciudad hasta desembocar en el mar. Como resultado el cauce original qued√≥ seco. A partir de 1987, mediante un proyecto del c√©lebre arquitecto catal√°n Ricardo Bofill, el lecho seco se ensanch√≥, se ajardin√≥ y se crearon zonas verdes que regeneraron la vida urbana. "La propia ciudad de Valencia ha demostrado cu√°l es la soluci√≥n. ¬ŅPor qu√© no se hizo en otros lugares?", a√Īade. En su caso, la pertinencia de auditar "un activo inmobiliario o un solar" a la hora de comprarlo para ejecutar cualquier proyecto, es insoslayable. "Es uno de los an√°lisis que nosotros hacemos, evaluar el riesgo de inundaci√≥n del lugar. Si no respetas a la naturaleza, la naturaleza acaba contigo", sentencia.El emplazamiento de bienes e infraestructuras tambi√©n es discutido por M. Andreu, viticultor de la zona de Requena-Utiel, donde hay "m√°s de 35.000 hect√°reas de vi√Īedo anegadas y huertas hasta con dos metros de agua". A su juicio, aparte de la gesti√≥n de la cat√°strofe, el problema es la "desastrosa pol√≠tica de ordenaci√≥n de los territorios durante d√©cadas".Una DANA estacionariaEl temporal que ha arrasado grandes zonas de la regi√≥n levantina y que tambi√©n ha infligido da√Īos en Andaluc√≠a y Arag√≥n, ha diferido de otros anteriores. Una serie de factores, que ya han despertado la atenci√≥n de los cient√≠ficos, pueden definir por qu√© aun conociendo el fen√≥meno y teniendo herramientas para controlar sus efectos, no obstante haya resultado devastador."El primer factor particular es su tama√Īo, desmesurado. Y esto es algo que puede deberse al cambio clim√°tico o no, no lo sabemos a√ļn", se√Īala A. Turiel, que indica que es precisamente el tama√Īo del evento atmosf√©rico lo que ha hecho posible que afectara a un √°rea tan grande. Un √°rea por la que el agua acaba discurriendo sin estar preparada para ello.La temperatura del agua del mar, muy caliente, es otro de los factores, recuerda este investigador y divulgador cient√≠fico. "El Mediterr√°neo ya est√° dos grados por encima del promedio observado entre 1980 y 2000, liberando mucho m√°s vapor de agua y emitiendo mucho m√°s calor. Y esto tiene consecuencias", advierte.El resultado es una concentraci√≥n de vapor de agua que produce precipitaciones m√°s intensas, pues la temperatura del aire tambi√©n ahora es m√°s elevada. En consecuencia, el volumen de agua en la atm√≥sfera susceptible de caer en forma de precipitaciones alcanza ya valores de r√©cord."La atm√≥sfera contiene m√°s agua precipitable porque est√° m√°s caliente, no tiene ning√ļn misterio, es algo que se sabe desde los primeros trabajos en termodin√°mica. Es la relaci√≥n de Clausius-Clapeyron, que dice que por cada grado que aumenta la temperatura del aire, este admite un 7% m√°s de vapor de agua, lo cual influye en la cantidad de agua precipitable".En cualquier caso, advierte este cient√≠fico, el futuro deparar√° temporales similares, con mayor frecuencia y m√°s destructivos, no tanto como los huracanes, pero sin desmerecer ante ellos en ese aspecto.

