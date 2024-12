https://noticiaslatam.lat/20241218/como-brasil-puede-balancearse-entre-euuu-y-china-1159832506.html

¿Cómo Brasil puede balancearse entre EUUU y China?

¿Cómo Brasil puede balancearse entre EUUU y China?

Sputnik Mundo

En una entrevista con Sputnik, los expertos señalan que Brasil tendrá que equilibrarse en la disputa entre las dos potencias, porque aunque la relación con... 18.12.2024, Sputnik Mundo

2024-12-18T10:47+0000

2024-12-18T10:47+0000

2024-12-18T10:47+0000

américa latina

brasil

💬 opinión y análisis

donald trump

política

g20

sur global

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/05/19/1150755841_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7a14fd3a625f796b6e290e68c8d5e3fe.jpg

China se ha consolidado cada vez más como potencia rival de EEUU, en gran parte debido a la postura del propio Washington, de hecho, en la escena internacional, con ambos países compitiendo ferozmente por la influencia geopolítica y económica.En esta disputa, Washington y Pekín tienen visiones diferentes sobre cómo relacionarse con otros países. Mientras Estados Unidos apuesta por la presión económica y la coerción militar, China opta por la no intervención y la financiación como forma de estrechar lazos y ampliar sus alianzas.En medio de esta disputa se encuentra Brasil. Aunque es una de las voces del sur global, el país cultiva una buena relación tanto con EEUU como con China, con asociaciones estratégicas por ambas partes. En una entrevista con Sputnik, analistas explican si la estrecha relación de Brasil con China podría llevar al Gobierno brasileño a sufrir represalias por parte de EEUU, especialmente ante el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca.El profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Estatal de Sao Paulo (Unesp), Marcos Cordeiro Pires, afirma que la presión estadounidense contra China creció durante el primer mandato de Trump (2017-2021), continuó con el actual presidente, Joe Biden, y se espera que aumente aún más en el próximo mandato de Trump, que comienza el 20 de enero.En su opinión, el hecho de que Trump haya anunciado a Marco Rubio como su futuro secretario de Estado apunta a este aumento de la presión, ya que el senador siempre ha liderado el apoyo a todas las sanciones y medidas adoptadas contra China. Sin embargo, señala que, en relación con Brasil, el primer problema será político, ya que el regreso de Trump a la Casa Blanca es visto por la derecha radical brasileña como una forma de ganar impulso."Del lado brasileño, más allá de los problemas locales, lo que esperamos es que los grupos de extrema derecha aquí en el país puedan ganar impulso con el apoyo o el acceso privilegiado. Ni siquiera diría a la Casa Blanca, sino al resort Mar-a-Lago. Esto podría traer restricciones políticas a la democracia brasileña, ya que estos grupos que ya han intentado dar un golpe de Estado, que en gran parte no tuvo éxito porque no contó con el apoyo de EEUU, con un gobierno de derecha radical como el de Donald Trump, estos grupos podrían sentirse empoderados a tratar de revertir el proceso político local", explica el experto.Además, Pires dice que Brasil debería tener en cuenta la presión de Estados Unidos contra la creciente presencia de China en Sudamérica."Basta recordar que pocos días antes del inicio de la sesión del G20, la representante comercial de la administración Biden, Katherine Tai, vino a Brasil y presionó contra la firma de un acuerdo para que Brasil se uniera a la Iniciativa de la Franja y la Ruta. De hecho, el Gobierno de Lula [tras el G20] informó de muchas sinergias con China, pero no avanzó en la formalización de la adhesión", destaca.En tercer lugar, advierte de los intereses de EEUU en los recursos naturales de Brasil, especialmente después de que China anunciara restricciones a la venta de minerales estratégicos a EEUU para producir baterías y chips semiconductores, en respuesta a la decisión de Biden de restringir la venta de equipos y materiales para la producción de chips. Según Pires, EEUU puede mirar a Brasil como alternativa para la obtención del recurso, pero no de forma positiva.Según el experto, esto "es algo que puede preocuparnos, porque muchas veces podríamos pensar en cuestiones relacionadas con el comercio, pero otras veces, cuando el comercio no funciona, se producen medidas duras, como hemos visto en la historia, relacionadas con el petróleo y otras cuestiones energéticas".Añade que se plantea la cuestión de la influencia cultural e ideológica, y afirma que "a la élite brasileña le encanta vender a China, pero considera que su mundo es Miami, París o Londres". Preguntado sobre si el estrechamiento de lazos con China, consolidado en reuniones bilaterales tras el G20, podría convertir a Brasil en enemigo de EEUU, Pires descarta esa posibilidad y señala que Brasilia sigue siendo muy dependiente de Washington, sobre todo en materia financiera."Aquí estamos ante un ataque especulativo contra el Gobierno brasileño. Así, en el plazo de un año, o menos de un año, el dólar pasa de 4,70 [reales] a 6 [reales]. Eso muestra la gran vulnerabilidad del país, su gran dependencia de EEUU, que concentra el sistema financiero mundial. Ellos tienen su propio problema de deuda interna. No es el presidente del Banco Central, Roberto Campos Neto, ni [Gabriel] Galípolo, quien va a fijar esa tasa. Esa tasa la fijan los acreedores que están fuera", sostiene.El profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Federal de Santa Maria (UFSM), Bruno Hendler, opina que Brasil tendrá que aprender a negociar con las dos grandes potencias.Hendler sostiene que, al proceder del mundo de los negocios, Trump domina las técnicas de negociación, y su principal estrategia se denomina anclaje, que consiste en establecer una posición inicial ventajosa sobre un asunto determinado y luego hacer algunas concesiones para asegurarse de que el acuerdo final sigue siendo beneficioso para él. Según él, esto es lo que está haciendo Trump al amenazar con imponer aranceles a adversarios, como los BRICS, y aliados, como México y Canadá.El experto cree que un impuesto del 100% sobre los productos de todos los países BRICS sería imposible, pero señala que la amenaza conlleva el simbolismo del declive del orden global liderado por Estados Unidos.Dice que el impuesto propuesto por Trump es una medida completamente opuesta a los principios de liberalización comercial de la OMC, a través de los cuales los estadounidenses proyectaron su influencia en las décadas de 1990 y 2000."Están como destruyendo las propias instituciones que crearon en un movimiento hacia el aislacionismo y el proteccionismo", manifiesta. Por otro lado, el experto considera que el acercamiento de Brasil a China es una combinación de "hambre y ganas de comer"."Hay pragmatismo, hoy hay más oportunidades representadas por China que por Estados Unidos. Pero también hay un intercambio de ideas, la defensa de un mundo más multipolar y todo lo demás. (...) Si miramos a Estados Unidos y Europa, vale, son referencias, pero la perspectiva mucho más prometedora viene de Oriente, de China. Y creo que esta es la visión que se ha reproducido en una serie de administraciones públicas, niveles de la administración pública en Brasil, ayuntamientos, gobiernos estatales y todo lo demás, incluso en el gobierno federal", concluye.

https://noticiaslatam.lat/20241217/elecciones-judiciales-de-bolivia-un-adelanto-de-lo-que-se-vivira-en-las-presidenciales-de-2025-1159825299.html

https://noticiaslatam.lat/20241217/el-embajador-con-el-que-trump-quiere-que-argentina-sea-la-voz-de-eeuu-1159815314.html

https://noticiaslatam.lat/20241215/el-sur-global-sugiere-un-orden-global-mas-inclusivo-1159791433.html

https://noticiaslatam.lat/20241216/misiles-contra-rusia-xi-y-aranceles-asi-fue-la-primera-conferencia-de-trump-tras-su-victoria-1159816757.html

brasil

sur global

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

brasil, 💬 opinión y análisis, donald trump, política, g20, sur global