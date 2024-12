https://noticiaslatam.lat/20241217/elecciones-judiciales-de-bolivia-un-adelanto-de-lo-que-se-vivira-en-las-presidenciales-de-2025-1159825299.html

Elecciones judiciales de Bolivia: un adelanto de lo que se vivirá en las presidenciales de 2025

17.12.2024

américa latina

bolivia

gobierno de bolivia

evo morales

luis arce

💬 opinión y análisis

política

elecciones

Las elecciones judiciales se realizaron finalmente en Bolivia, con un año de retraso. Y no se efectuaron en su totalidad: fueron elegidos 38 de los 52 magistrados que deben ocupar los máximos tribunales del país, porque una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) paralizó el proceso en varios departamentos, los cuales podrían tomar la decisión en agosto de 2025, junto con las elecciones presidenciales. Sputnik consultó a los protagonistas para conocer su análisis sobre la jornada, destinada a ampliar la experiencia democrática.Este 15 de diciembre, 7,3 millones de bolivianos estaban habilitados para elegir a los ocupantes del Tribunal Constitucional Plurinacional, el Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal Agroambiental y el Consejo de la Magistratura.El Tribunal Supremo Electoral (TSE) aseguró que en esta ocasión se presentaron más votantes que en las anteriores elecciones judiciales, en 2011 y 2017, aunque aún no ofreció datos precisos. Según analistas consultados por este medio, en esta oportunidad participó toda la oposición, quienes en las anteriores oportunidades no habían emitido su voto, por su desconfianza con el Gobierno de Evo Morales (2006-2019) y su influencia sobre el Órgano Judicial.Rocío Vásquez Noza fue habilitada por la Asamblea Legislativa Plurinacional para integrar el Tribunal Agroambiental. Hasta el momento, es la segunda candidata con más votación entre todos los postulantes del 15 de diciembre. Con más del 70% de votos computados, está asegurado su lugar entre las y los magistrados. Asumirán sus funciones el 2 de enero de 2025.Noza, como otros candidatos, se mostró disconforme con los criterios para la difusión de méritos establecidos por el TSE. Según sus normas, solamente este tribunal podía difundir los logros de las y los postulantes a las diferentes cortes.Para Noza, es uno de varios puntos a perfeccionar de aquí en más. Según ella no se debe volver a realizar una elección judicial en los actuales términos, porque ello vulneraría el derecho de toda persona a elegir contando con la información necesaria.Noza, de profesión abogada y del pueblo indígena Mojeño, trabajó durante los últimos 20 años con organizaciones del oriente boliviano, fundamentalmente para acompañarlas en sus demandas dirigidas a legalizar su titularidad sobre sus territorios comunitarios. Por ello durante el proceso preelectoral varios comunarios difundieron motu proprio los méritos de esta candidata, desconociendo lo establecido por el TSE.Comentó que en dos ocasiones fue invitada por el TSE para grabar spots de difusión de sus méritos. Pero "me daban 30 segundos para contar mi formación académica y laboral. Y un minuto para presentar mi propuesta técnica".Noza indicó que no se presentó a las dos últimas citas para preparar material comunicacional con el TSE, porque no estaba de acuerdo con los parámetros definidos por el órgano.Intereses diversos"Esta elección judicial es mucho más compleja, porque además del escenario político, social y económico, que afecta a todas las familias bolivianas, se hizo patente la presencia de intereses diversos que atentaron contra el normal desarrollo del proceso electoral", dijo Oscar Hassenteufel, presidente del TSE, en la sede de este tribunal en la ciudad de La Paz, el mismo día de la elección.Las peleas internas en el Movimiento Al Socialismo (MAS), entre un bando afín al expresidente Evo Morales y otro aliado al presidente Luis Arce, impidieron consensuar una lista de candidatos en 2023, cuando el oficialismo contaba con más del 50% de legisladores.En agosto pasado, todas las fuerzas acordaron elegir a las y los 122 candidatos. Pero una decisión del TCP dio lugar a demandas de varios postulantes que quedaron afuera y no estuvieron de acuerdo con la calificación que les dio el Congreso. Finalmente quedaron 94 candidatos hábiles.Por ello la elección se llevó a cabo de manera parcial, pues en cinco departamentos el TCP suspendió las elecciones, justamente de magistrados del Tribunal Constitucional. También impidió que en dos jurisdicciones se eligieran autoridades para el Tribunal Supremo de Justicia, máxima instancia de apelación.En definitiva, la ciudadanía definió a las 38 autoridades —entre titulares y suplentes— del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo de Justicia, del Consejo de la Magistratura y del Tribunal Agroambiental.Según el Gobierno nacional, los magistrados pendientes se pueden determinar en el marco de las elecciones generales de agosto de 2025."Elección mutilada"José Luis Exeni integró la Corte Electoral Nacional, luego devenida TSE, desde 2008 hasta 2018. En diálogo con Sputnik, destacó que "hemos tenido una elección mutilada, porque hemos elegido sola una parte de las autoridades por elegir, lo cual es crítico en varios sentidos".En las anteriores elecciones judiciales, gran parte de la población decidió no participar por desconfianza con el Gobierno de Morales y el supuesto influjo que ejercía sobre el poder judicial, según la oposición. Pero en esta oportunidad la oposición decidió concurrir a las urnas, porque sus partidos en la Asamblea estuvieron en el proceso de preselección y llamaron a sus seguidores a votar por ciertos candidatos.Aunque en esta ocasión participaron más electores, igualmente quedan varios aspectos por perfeccionar en este tipo de elecciones, según Exeni.¿Qué se debe mejorar para las próximas elecciones judiciales, en 2030? Para Noza, todo: "No debemos volver a permitir la realización de elecciones con estas características. Si la población no está informada sobre los candidatos, si no conoce a quién va a votar, efectivamente se está cercenando un derecho democrático. Además, se le prohíbe a los candidatos hacer conocer sus méritos", tarea que recae exclusivamente en el TSE.En este sentido, Exeni consideró que la difusión de méritos de cada candidato tuvo varias lagunas: "Si los postulantes no pueden hacer campaña es muy difícil, porque son mayormente abogados desconocidos para la ciudadanía".A la vez, Exeni contempló propagandas de varios candidatos que excedían los límites impuestos por el TSE. A pesar de ello, sostuvo que no fueron sancionados.Para el exintegrante del TSE, este sistema de votación debe ser perfeccionado. Pero no se debe dejar de lado, porque amplía las capacidades de ejercer la democracia en cada ciudadano.Para Exeni, volver al sistema tradicional de elección de magistrados, mediante componendas en la Asamblea Legislativa, representaría un gran paso hacia atrás en el desarrollo de la legislación boliviana.Las propuestasEn la etapa preelectoral, Noza tuvo reuniones con organizaciones, instituciones y partidos de todo el país, que abarcaban los dos bandos del MAS, así como la oposición tradicional. Como viene el conteo de votos, será la próxima presidenta del Tribunal Agroambiental, una institución determinante para dar permiso a empresas privadas y públicas que deseen explotar recursos naturales del país.Noza adelantó que continuará su diálogo con todos los sectores para analizar las propuestas dirigidas a evitar o tratar los pasivos ambientales. Se prevé que esta semana el TSE presentará los resultados definitivos de esta elección.Si estas elecciones judiciales tienen mayor participación que sus anteriores ediciones se debe al clima político candente de Bolivia, cuya temperatura aumenta conforme se aproximan las justas del 10 de agosto de 2025.Por ello, para Noza, "estas elecciones judiciales son también un examen de lo que serán las elecciones de 2025".

bolivia

2024

