Detienen en EEUU a la mujer que usó una frase de Luigi Mangione para amenazar a una aseguradora

Una mujer que presuntamente amenazó a una empresa de seguros en EEUU utilizando las mismas palabras que el presunto tirador que asesinó a Brian Thompson... 14.12.2024, Sputnik Mundo

De acuerdo con el medio estadounidense, Briana Boston, de 42 años, sostuvo una llamada con un representante de la empresa aseguradora de la que es clienta, Blue Cross Blue Shield, en la que le informaron que su reclamo médico fue rechazado. En respuesta, la mujer con residencia en Lakeland supuestamente aseveró: "Retrasen, rechacen, tomen declaración. Ustedes son los siguientes". El 11 de diciembre, cuando la Policía interrogó a Boston sobre las presuntas amenazas que profirió, ella se disculpó y explicó que "usó esas palabras porque es lo que está en las noticias en este momento". Añadió que no posee armas y que se le está acusando de señalar que las compañías de seguros "son malvadas y merecen karma". Sin embargo, Boston fue arrestada este viernes 13 de diciembre y acusada de presuntamente amenazar con realizar un acto terrorista. Además, se le negó el derecho a fianza y, según los reportes de prensa, podría ser castigada hasta con 15 años de prisión si es declarada culpable. La semana pasada fue asesinado a tiros el director de la empresa de seguros de salud United HealthCare, Brian Thompson, a las afueras de un hotel en Manhattan, en un ataque que la Policía describió como "descarado y dirigido".Según la prensa estadounidense, en la escena del crimen, la Policía encontró los casquillos de las balas con las que Thompson fue asesinado, en los que estaban escritas las palabras retrasar, negar, defender. Dichos vocablos estarían relacionados con el libro del experto en seguros, Jay Feinman, titulado Retrasar, negar, defender: ¿por qué las compañías de seguros no pagan reclamaciones y qué puede hacer al respecto?Esta semana, un sujeto con características similares al presunto asesino de Thompson fue detenido en Pensilvania. A decir de la comisionada de la Policía de Nueva York, Jessica Tisch, el detenido fue identificado como Luigi Mangione, de 26 años, y es considerado la "persona de interés" en el caso del asesinato de Brian Thompson.UnitedHealthCare es la compañía de seguros del gigante de salud UnitedHealth Group Inc. con sede en Minnetonka, Minnesota, es el mayor proveedor de planes Medicare Advantage en Estados Unidos y se encarga de la cobertura del seguro de salud de empleadores y programas de Medicaid, que financia el Estado y la federación.

