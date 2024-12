https://noticiaslatam.lat/20241207/asesinato-de-brian-thompson-en-nueva-york-mostro-un-profundo-odio-en-eeuu-contra-las-aseguradoras-1159562484.html

Asesinato de Brian Thompson en Nueva York mostró "un profundo odio" en EEUU contra las aseguradoras

La policía afirma que el tirador atacó deliberadamente al director ejecutivo de la empresa de seguros médicos "debido a su papel en la industria", reportó el medio. Los usuarios en redes sociales se han mostrado resistentes a condenar el asesinato e incluso han lanzado críticas contra las aseguradoras por las dificultades para obtener cobertura médica.El medio subrayó que muchos de los estadounidenses "están molestos" con las aseguradoras. Washington Times citó una encuesta de la empresa Gallup en la cual se muestra que las opiniones sobre el sistema sanitario estadounidense se encuentran en su “punto más bajo en décadas”. Solamente un 28% de los consultados dice que la cobertura es buena, cuatro puntos menos desde 2001.Dos tercios de los estadounidenses culparon a las aseguradoras por los altos costos de la atención médica, mientras que solamente el 4% dijo que estas no merecen ninguna culpa, de acuerdo con una medición de la organización KFF realizada en febrero pasado. Otra encuesta de 2023 reveló que la mayoría de los ciudadanos tuvo algún problema con su seguro, como quedarse fuera de la red o la negativa a sus reclamaciones.El diario estadounidense aseguró que el equipo de Trump no ha propuesto "cambios radicales" en esta industria, sin embargo, los analistas estiman que la nueva Administración podría limitar los beneficios del programa Medicaid para personas de bajos recursos o del Obamacare, del que sus subsidios podrían expirar después de 2025 "para pagar las promesas fiscales de Trump".Este 4 de diciembre fue asesinado a tiros el director ejecutivo de la empresa de seguros de salud United HealthCare, Brian Thompson, a las afueras de un hotel en Manhattan, Estados Unidos, en un ataque que la policía describió como "descarado y dirigido".Según indico la comisionada de la policía de Nueva York, Jessica Tisch, el ejecutivo de 50 años caminaba rumbo al New York Hilton Midtown desde un hotel cercano cuando recibió los disparos.

