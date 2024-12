https://noticiaslatam.lat/20241210/arrestan-al-presunto-asesino-de-un-alto-ejecutivo-de-seguros-medicos-de-eeuu-1159634843.html

Arrestan al presunto asesino de un alto ejecutivo de seguros médicos de EEUU

La mañana de este 9 de diciembre, oficiales del departamento de policía de Altoona detuvieron un restaurante de comida rápida a un hombre que coincidía con la descripción del sospechoso de asesinato del CEO de United Healthcare y lo pusieron en custodia por cargos no relacionados."Hoy a las 9:14 am, los oficiales de policía de Altoona fueron enviados a un restaurante por informes de un hombre que coincidía con la descripción del sospechoso de asesinato del CEO de UnitedHealthcare. Los agentes se pusieron en contacto con el varón, que fue detenido posteriormente por cargos no relacionados", detallaron las autoridades policiales. Horas después, Jessica Tisch, comisionada de la policía de Nueva York, ofreció una conferencia de prensa en la que informó que el detenido fue identificado como Luigi Mangione, de 26 años, y que es considerada la "persona de interés" en el caso del asesinato de Brian Thompson.De acuerdo con Tisch, Mangione fue reconocido por un empleado del restaurante, y se le encontró un arma de fuego y un supresor consistente con el arma presuntamente utilizada durante el crimen. También tenía una identificación falsa utilizada para registrarse en un hostal de Nueva York y un documento escrito a mano que habla tanto de su motivación como de su mentalidad.Oficiales de la policía de Nueva York y agentes del FBI llegaron a Altoona para interrogar al sospechoso.El 4 de diciembre fue asesinado a tiros el director de la empresa de seguros de salud United HealthCare, Brian Thompson, a las afueras de un hotel en Manhattan, en un ataque que la policía describió como "descarado y dirigido".El ejecutivo de 50 años caminaba rumbo al New York Hilton Midtown desde un hotel cercano cuando recibió los disparos, según las autoridades.

