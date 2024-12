https://noticiaslatam.lat/20241205/asesinan-a-balazos-en-eeuu-a-director-ejecutivo-de-empresa-de-seguros-de-salud-1159511066.html

Asesinan a balazos en EEUU a director ejecutivo de empresa de seguros de salud

Este 4 de diciembre fue asesinado a tiros el director ejecutivo de la empresa de seguros de salud UnitedHealthCare, Brian Thompson, a las afueras de un hotel... 05.12.2024, Sputnik Mundo

Según indico la comisionada de la policía de Nueva York, Jessica Tisch, el ejecutivo de 50 años caminaba rumbo al New York Hilton Midtown desde un hotel cercano cuando recibió los disparos. Presuntamente, el atacante parecía estar "esperando durante varios minutos" antes de acercarse a Thompson por detrás y abrir fuego. Por su parte, la esposa de la víctima, Paulette Thompson, aseveró en entrevista con NBC News que el ejecutivo le había dicho que "algunas personas lo habían amenazado". Añadió no tener detalles, pero sugirió que podría haber relación con problemas en la cobertura de seguro. En un comunicado, la empresa declaró que se encuentran "profundamente entristecidos y conmocionados por el fallecimiento de nuestro querido amigo y colega Brian Thompson, el CEO de UnitedHealthCare". Por ahora, la policía emitió una ficha de búsqueda del sospechoso y ofreció una recompensa de hasta 10.000 dólares por información que conduzca a su arresto y condena. Además, la institución de seguridad prometió que habrá seguridad para el encendido del árbol de Navidad, que se llevará a cabo este día. UnitedHealthCare es la compañía de seguros del gigante de salud UnitedHealth Group Inc. Con sede en Minnetonka, Minnesota. Es el mayor proveedor de planes Medicare Advantage en Estados Unidos y se encarga de la cobertura del seguro de salud de empleadores y programas de Medicaid, que financia el Estado y la federación.

