"La ira contra el sistema sanitario de EEUU": así fue la audiencia del presunto asesino de Thompson

Autoridades de Nueva York acusaron a Luigi Mangione, de 26 años, de presuntamente matar de un disparo al director ejecutivo de United Healthcare, Brian... 10.12.2024, Sputnik Mundo

El diario The Washington Post detalló que, en un documento encontrado al sospechoso, "se expresa la ira contra el sistema sanitario estadounidense". El jefe de detectives del Departamento de Policía de Nueva York, Joseph Kenny, dijo que el manuscrito muestra “alguna indicación de que está frustrado” con este sistema.El rotativo detalló que Luigi Mangione enfrenta una acusación de asesinato y otros delitos en Nueva York, aunque permanece detenido en Pensilvania, por lo que deberá ser trasladado para enfrentar los cargos. Peter J. Weeks, fiscal de distrito, afirmó que este proceso puede durar 45 días si el acusado impugna su extradición.Al detenido se le negó la libertad bajo fianza, por lo que volverá a estar bajo custodia en la institución correccional estatal de Huntingdon, en Pensilvania (noroeste), mientras dura su proceso de extradición a Nueva York, de acuerdo con el diario The Guardian.Mangione es oriundo de Maryland y es licenciado en informática. Fue detenido por la policía con una “pistola fantasma”, que podría haber sido ensamblada en casa, y con un manuscrito en el que señalaba la “mala voluntad hacia la América corporativa”.La semana pasada fue asesinado a tiros el director de la empresa de seguros de salud United HealthCare, Brian Thompson, a las afueras de un hotel en Manhattan, en un ataque que la policía describió como "descarado y dirigido".El ejecutivo de 50 años caminaba rumbo al New York Hilton Midtown desde un hotel cercano cuando recibió los disparos, según las autoridades.

