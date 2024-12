https://noticiaslatam.lat/20241213/sin-signos-de-cambio-casi-el-40-de-las-empresas-alemanas-estudian-reducir-empleos-en-2025-1159749108.html

"Sin signos de cambio": casi el 40% de las empresas alemanas estudian reducir empleos en 2025

"Sin signos de cambio": casi el 40% de las empresas alemanas estudian reducir empleos en 2025

Cuatro de cada 10 empresas alemanas tienen previsto reducir puestos de trabajo en 2025, según un nuevo informe del Instituto de Economía de Alemania. Esto se... 13.12.2024, Sputnik Mundo

De acuerdo con el estudio, la economía alemana "está inmóvil desde principios de 2021", mientras que la situación de las empresas alemanas "se ha deteriorado considerablemente a lo largo de 2024".La situación es especialmente difícil en la industria. Así, el 44% de las empresas de este sector tiene previsto recortar plantilla en 2025, y solo el 14% de los encuestados tiene intención de contratar a nuevos empleados. El ambiente no es mucho mejor en el sector servicios, que "en años anteriores contribuyó a la estabilización del mercado laboral", se desprende del estudio. En esta rama, el 35% de los empresarios piensa reducir personal, y solamente el 23%, contratar a nuevos empleados, precisa el documento.Al mismo tiempo, cerca del 40% de las entidades sondeadas considera que su negocio empeorará en 2025, y el mismo número de empresas va a disminuir la inversión. En palabras del autor del informe, Michael Gromling, los retos siguen siendo "los elevados precios de la energía, los costos de personal y la burocracia, la incertidumbre política y la escasez de mano de obra".A modo de resumen, señaló que estos datos no muestran ningún indicio de que Alemania vaya a registrar un avance. En el mejor de los casos, prosiguió, "apuntan que a la economía alemana le espera otro año de inercia económica". "Sin signos de cambio", concluyó.Alemania, al igual que algunos otros países europeos, atraviesa una aguda crisis económica provocada, entre otras razones, por la ruptura de los lazos económicos con Rusia y la prohibición casi total de importar (como consecuencia de las sanciones antirrusas) los recursos energéticos de bajo costo procedentes de ese país, sobre los que se basaba la competitividad de la industria alemana. Rusia ha manifestado en repetidas ocasiones que, al negarse a cooperar con Moscú, la UE no solo ha fracasado en su objetivo de perjudicar a la economía rusa, sino que también ha dañado la suya propia, como demuestran el descenso de la producción, las quiebras de empresas y la recesión en los países del bloque europeo. Sin embargo, Bruselas, representada por la jefa de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sigue insistiendo en una ruptura total con el sector energético ruso y en el rechazo definitivo de la energía procedente de Rusia en favor de suministros alternativos más costosos, especialmente de Estados Unidos.Estas iniciativas ya han sido criticadas en Rusia, donde las llamaron "cómicas" mientras que en la propia Europa algunos políticos llegaron a calificarlas de "tonterías".

