En 2023, la Unión Europea (UE) se convirtió en el mayor comprador de gas natural licuado procedente de Rusia, gastando en él más de 6.000 millones de euros (6.295 millones de dólares a cambio actual), y en el tercer trimestre de 2024 la cuota de gas natural licuado (GNL) ruso aumentó hasta el 20%. Conforme a las estadísticas acumuladas de enero a junio de 2024, Moscú llegó a ser el segundo proveedor de este recurso al continente, según Eurostat.Pero a pesar del continuo crecimiento de la cuota de suministros rusos de GNL y de la negativa experiencia del precipitado abandono del gas natural del país euroasiático —cuando el precio del gas en Europa alcanzó en ocasiones hasta los 2,5 mil dólares por cada 1.000 metros cúbicos y decenas de empresas resultaron cerradas— la jefa de la Comisión Europea (CE) Ursula von der Leyen declara "la expulsión" del gas de Rusia desde Europa.Por otro lado, el director general de la compañía energética SEFE, Egbert Laege, señaló que aunque Europa haya asegurado su aprovisionamiento energético no debe olvidar lo caro que le ha salido a la industria europea porque los costos de energía en los mercados de la UE son ahora "mucho más altos que antes".Al mismo tiempo, mientras postulan su intención de rechazar el económico GNL ruso, los europeos planean comprarlo a precios elevados a EEUU e incluso pretenden discutir el aumento de las importaciones con el presidente electo estadounidense, Donald Trump. Comentando los planteamientos de la jefa de la CE, el portavoz de la institución Eric Mamer adelantó que el precio se mide no solo financieramente, sino también, según sus palabras, "políticamente, estratégicamente y geoestratégicamente", por lo que los factores listados supuestamente hacen que los suministros procedentes de Rusia sean "demasiado caros". A su vez, el experto ruso en el sector gasístico Pavel Márishev comentó a Sputnik que esta iniciativa de la CE "parece cómica" en el contexto de una demanda cada vez mayor y a la luz de una probable terminación del acuerdo de tránsito del gas a través de Ucrania, que expira el 1 de enero de 2025, lo que supondría "un serio desafío para su sistema energético"."EEUU, en primer lugar, no dispone de suficientes volúmenes disponibles de GNL. Segundo, ese país es extremadamente poco fiable con los acuerdos no concertados. Por último, tampoco ofrece flexibilidad de precios. Y, en general, los intermediarios estadounidenses prefieren el mercado de Asia-Pacífico, ya que allí hay una gran prima de precios", explica.Al mismo tiempo, según el analista, no hay otras opciones para Europa, por lo que tendrá que comprar GNL al contado, que es un 25-30% más caro. Además, la llamada "transición verde" —motivada, entre otras cosas, políticamente para justificar el rechazo a los recursos energéticos rusos— queda en entredicho por la inmadurez y falta de elaboración de los proyectos relacionados. Por tanto, Márishev predice que el resultado será exactamente el contrario de lo que sostiene la responsable de la CE.A su juicio, el gas procedente de Estados Unidos costará a Europa bastante más que el ruso, y esto perjudicará a toda la Unión Europea en general y a Alemania —"de donde procede Ursula von der Leyen"— en particular, ya que la economía alemana, basada en la producción industrial, depende críticamente de una energía barata para ser competitiva."Si Ursula von der Leyen quiere vivir luego en Estados Unidos, entiendo sus palabras [sobre rechazar el GNL ruso en favor del suministro estadounidense]. Pero si reside en la UE, no lo entiendo", concluyó.

