"Hacía tiempo que no estaba tan mal": decenas de miles de despidos en el sector automotriz europeo

La industria automovilística europea atraviesa dificultades cada vez mayores, informa el portal 'Interia'. La creciente competencia de China y el aumento de... 05.12.2024, Sputnik Mundo

Durante los primeros seis meses de 2024, las compañías europeas del sector de automóviles anunciaron la extinción de unos 32.000 puestos de trabajo, "más que durante los peores periodos de la pandemia [COVID-19]". Como era de esperar, Alemania, cuyas exportaciones se basan en el sector automovilístico, se ve especialmente afectada por los recortes de empleo y los cierres de fábricas.En cuanto a las empresas proveedoras de la industria automotriz, Bosch —el líder del sector— ha anunciado que suprimirá más de 12.000 puestos de trabajo (7.000 de ellos en Alemania), ZF Friedrichshafen tiene previsto recortar entre 11.000 y 14.000 empleados para 2028, Continental prevé prescindir de 7.150 efectivos (unos 3.000 de ellos en Europa) y el líder de tecnología automovilística, Forvia, prescindirá de más de 10.000 empleos en Europa para 2028 (el 13% de su plantilla total), según los datos recogidos por el medio.En total, prosigue el portal, los mayores proveedores europeos recortarán unos 50.000 empleos en todo el mundo en 2024, de los cuales al menos 10.000 están en Alemania y otros 10.000 en el resto de Europa. En términos generales, de acuerdo con el informe de octubre de la Asociación Europea de Proveedores de Automoción (CLEPA, por sus siglas en inglés), la industria ha perdido alrededor de 86.000 puestos de trabajo desde 2020, a pesar de que las previsiones apuntan a la creación de más de 100.000 nuevos empleos de aquí a 2025.Estas cifras, tal y como afirmó el secretario general de CLEPA, Benjamin Krieger, son "una clara señal de alarma" para la industria del automóvil —que es "la piedra angular de la economía europea"—, y en consecuencia "Europa corre el riesgo de perder su liderazgo en el sector de la automoción".Pero no son solo los proveedores los que están experimentando un declive, y también se observa una situación similar en las empresas automovilísticas, asegura el medio. Por ejemplo, debido al aumento de los precios de la energía (provocado en gran medida por el rechazo del petróleo y el gas rusos debido a las sanciones contra Moscú) y a la cada vez menor disponibilidad de materias primas, "el futuro de muchas fábricas del sector automovilístico está o estará amenazado".Como ejemplo, la agencia cita a Volkswagen, cuyos resultados financieros para el tercer trimestre de 2024 han caído a niveles "no vistos desde la pandemia". Para el gigante alemán, el problema radica principalmente en los automóviles eléctricos, cuyas ventas fueron un 60% inferiores a lo previsto en un momento en el que la empresa apostó por la producción de este tipo de vehículos frente a los clásicos. Audi, Nissan, Mercedes, BMW y todo el grupo Stellantis no lo están haciendo mejor, añade.Pero los males de Europa no acaban con el aumento del costo de la energía y la competencia de los fabricantes chinos, subraya el medio. Conforme al artículo, "hay muchos indicios" de que la Unión Europea sigue "sin preocuparse lo suficiente" por la independencia en la producción de semiconductores, y los expertos advierten de la posibilidad de una nueva oleada de la llamada "crisis de los semiconductores", que hace tres años "ya impidió que decenas de miles de autos salieran de las fábricas".Ante estas dificultades, resume ese medio polaco, si la situación no mejora pronto, la industria automovilística europea podría enfrentarse a "nuevas y graves interrupciones del suministro".

