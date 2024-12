https://noticiaslatam.lat/20241206/caso-del-senador-argentino-detenido-con-200000-dolares-mancha-a-toda-la-politica-1159537964.html

Caso del senador argentino detenido con 200.000 dólares "mancha a toda la política"

El senador nacional Edgardo Kueider fue detenido en Paraguay tras intentar ingresar con más de 200.000 dólares en efectivo sin declarar.

La política argentina sigue conmovida por el escándalo protagonizado por el senador nacional Edgardo Kueider, quien fue detenido en Paraguay tras intentar ingresar al país con 211.102 dólares, 640.000 guaraníes y 3.900.000 de pesos sin declarar. El legislador fue imputado por la justicia local "por la supuesta comisión de hecho punible de tentativa de contrabando".Kueider viajaba en un vehículo de alta gama, junto a una mujer, identificada como Iara Magdalena Guinsel Costa, cuando fue detenido en un control en la cabecera del Puente de la Amistad, que une la localidad paraguaya de Ciudad del Este con la brasileña. Según el parte de la aduana local, dentro de la camioneta se encontró una mochila con divisas de distintas denominaciones, ninguna de las cuales había sido declarada por el legislador.La pareja quedó detenida con prisión preventiva en el Departamento de Delitos Económicos de la Policía Nacional, en Ciudad del Este, acusada del delito de contrabando, que estipula una pena de hasta cinco años de cárcel. Además, se solicitó una medida cautelar ante el juzgado especializado de crimen organizado y anticorrupción.La primera reacción del dirigente fue intrigante. Al ser cuestionado minutos antes de su declaración ante la fiscalía especializada en lavado de dinero, el senador argentino remarcó su "completa inocencia" y se deslindó de la responsabilidad por el dinero hallado en su vehículo. "No tengo que justificarlo porque no era mío", respondió ante las preguntas de los periodistas.El escándalo generó una repercusión en la política argentina. Kueider no es un senador más, si bien llegó a su cargo dentro del espectro peronista —opositor al Gobierno—, desde la asunción presidencial de Milei, no hizo más que apoyar las iniciativas legislativas. Su voto fue fundamental, por ejemplo, para la aprobación de la emblemática Ley Ómnibus. el resultado de 36 a 36 posibilitó que la vicepresidenta Victoria Villarruel desempatara la votación en favor del Ejecutivo. Sin el acompañamiento de Kueider, la iniciativa hubiera naufragado.El presidente Javier Milei sacó provecho de que el legislador llegó a su cargo bajo el paraguas del peronismo para endilgarle su accionar a la expresidenta Cristina Fernández. "Todo tuyo", denunció el libertario. La exmandataria respondió: "Si hubiera sido mío, no votaba la Ley de Bases, querido Javier".En la misma sintonía, Fernández expresó en sus redes sociales: "Edgardo Kueider, votado como peronista que pasó a votar como libertario con el Gobierno de Milei". Luego, intentó vincular el dinero hallado en el vehículo del senador con un presunto soborno que habría recibido por parte del Ejecutivo argentino a cambio de su voto. Tras la denuncia de Fernández, el bloque peronista del Senado avanzó con el pedido de expulsión de Kueider de la Cámara alta y aceleró los trámites para convocar a una sesión especial, donde se trate su remoción del Parlamento, para lo cual requiere de una mayoría calificada de dos tercios de los votos.Una mancha venenosa en el Congreso"Este caso mancha a toda la política: es probablemente el escándalo más grave del Congreso argentino en años", dijo a Sputnik el analista político Máximo Reina. Según el consultor, los señalamientos entre Milei y Fernández responden a una práctica generalizada en la dirigencia: "En ocasiones así, todos los actores del sistema político se revolean responsabilidades".Si bien el hecho despertó innumerable cantidad de sospechas e hipótesis sobre el origen del dinero y sobre su potencial vinculación con el accionar legislativo del senador imputado, Reina se mostró cauto a la hora de analizarlo: "Esa asociación también responde a una crítica política de un sector interesado en vincularlo al Gobierno. Es lógico, pero todavía no hay pruebas que lo respalden".En diálogo con Sputnik, el senador peronista Carlos Linares fue explícito: "Más que sospechas, todo está a la vista. Creemos que este fue un incentivo del Gobierno para que el senador apoyara las leyes del Ejecutivo. La política tiene que responder con decisión y medidas contundentes".Sobre llovido, mojadoSi bien el caso resalta por la alevosía que supone que un senador nacional sea hallado in fraganti con una gran suma de dinero, para Reina este se inscribe en una oleada generalizada de descreimiento de la dirigencia. "No creo que esto termine con una crisis de mayor magnitud básicamente porque los políticos en general están en un momento de bastante desprestigio", consideró.Sin embargo, el analista remarcó que los efectos del escándalo pueden perjudicar al dispositivo de gobernabilidad del Ejecutivo. "Al Gobierno le preocupa que esto afecte su tejido de alianzas, que legislativamente lo han reforzado y le han hecho posible la gobernabilidad. Kueider fue fundamental para aprobar las leyes oficialistas, y esto puede ser un parteaguas en ese acompañamiento", apuntó el experto.

