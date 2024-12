https://noticiaslatam.lat/20241211/aliados-eeuu-estudia-sancionar-a-espana-por-denegar-la-escala-a-sus-barcos-con-armas-para-israel-1159663311.html

¿Aliados? EEUU estudia sancionar a España por denegar la escala a sus barcos con armas para Israel



"Ser enemigo de Estados Unidos es peligroso, pero ser amigo es fatal", es una frase atribuida al exsecretario de Estado Henry Kissinger que bien puede ilustrar el riesgo de tensiones al que se pueden exponer los países aliados de EEUU cuando toman decisiones que no son del gusto de Washington, aunque sean decisiones soberanas y adoptadas en el estricto marco de la legalidad internacional.España, país miembro de la OTAN y aliado de EEUU, podría ser objeto de las sanciones de este último si las investigaciones de la Comisión Federal Marítima (CFM), una agencia del Gobierno estadounidense, concluyen que Madrid está creando "condiciones desfavorables para el transporte marítimo en el comercio exterior de los Estados Unidos al denegar la entrada a sus puertos a determinados buques".Así refiere un aviso de la CFM los casos de los buques mercantes de bandera estadounidense Maersk Denver y Maersk Seletar, con escala prevista en el puerto de Algeciras los días 8 y 14 de noviembre, pero que las autoridades portuarias denegaron bajo instrucción del Gobierno español. El motivo radicó en la constancia de que ambos barcos, de la naviera danesa Maersk, transportaban un cargamento de armas con destino final a Israel, situación incompatible con la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de no renovar licencias de exportación de armas españolas a ese país con posterioridad al 7 de octubre de 2023, ni tampoco permitir el tránsito de armamentos hacia el Estado hebreo.La CFM justifica su investigación en que estos dos buques navegan bajo el amparo del Programa de Seguridad Marítima de la Administración Marítima de los Estados Unidos, el cual pone a disposición del Departamento de Defensa de los EEUU una flota comercial para atender contingencias "en tiempos de conflicto o en otras emergencias nacionales".Aun sin nombrarlo, el comunicado de la CFM también hace alusión al caso de "otro buque" al que se denegó en mayo el arribo a puertos españoles, "si bien no participa en el Programa de Seguridad Marítima". Se trata del carguero danés Marianne Danica, cuya petición de escala en el puerto de Cartagena fue rechazado por ir cargado con 28,6 toneladas de explosivos con destino al puerto israelí de Haifa.Discrepancia simbólicaEl fundamento jurídico de las decisiones de España se sustenta, entre otros textos legales, en las disposiciones del Tratado sobre Comercio de Armas, que prohíbe la exportación de armamento cuando exista el riesgo de que con él se puedan conculcar los derechos humanos.La situación es llamativa, pues se da entre países supuestamente aliados de un mismo bloque, la OTAN, donde todos sus miembros asumen la égida de EEUU y "un mundo basado en reglas"."No hay que sorprenderse de que EEUU haga uso de sanciones incluso contra España, porque, básicamente, es la política que adopta con cualquier país con el que tenga discrepancias", explica a Sputnik Enrique Refoyo, politólogo y doctor en Geografía Militar. Tal actitud, a su juicio, es producto de la "visión unipolar" que tiene EEUU del mundo. "Trata de imponer su hegemonía a toda costa, incluso a países teóricamente aliados, mediante multas y sanciones", señala este especialista, que subraya que esta dureza de Washington es la causa de su paulatina pérdida de influencia.La discrepancia entre España y EEUU se reduce a si "apoyar o no apoyar un genocidio contra los palestinos", recuerda este politólogo, que lamenta que eso pueda ser "motivo suficiente" para la imposición de sanciones y restricciones comerciales. "Y todo porque su aliado España no quiere participar en una cosa, en el fondo simbólica, como es la utilización de sus puertos para el abastecimiento militar de Israel", añade.Protocolos y legalidad internacionalOrganizaciones de apoyo a Palestina, sindicatos y autoridades portuarias vienen denunciando que el trasiego de buques sospechosos de portar armas para Israel no se limita a los casos mencionados; podrían ser muchos más. Pero no hay un mecanismo eficaz de comprobación.En noviembre, la formación Izquierda Unida (IU) denunció ante la Fiscalía el tránsito de estos buques en puertos españoles y solicitó su investigación. El día 10 de diciembre, además, presentó un protocolo de actuación para inspeccionar los cargamentos en los puertos y revisar su documentación. Propone aprobarlo por decreto en Consejo de Ministros o presentarlo a debate en el Parlamento como proposición de ley."Llevamos muchos meses pidiendo el protocolo de inspección sistemática, porque hay problemas a la hora de conocer el contenido de muchos de los barcos que transitan por nuestros puertos", explica a Sputnik Ana Sánchez, portavoz de la Red Solidaria Contra la Ocupación de Palestina (RESCOP). La exigencia de tal protocolo es fruto de las consultas con "sindicatos e investigadores en comercio de armas y temas de logística", pues todos apuntan esa dificultad. En Rescop recuerdan que, aparte de las disposiciones contempladas en el Tratado sobre Comercio de Armas, en la UE rige la Posición Común 2008/944 y en España la Ley 53/2007 sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso. Es decir, el respeto escrupuloso al Derecho Internacional y a su propia legislación asisten al Gobierno español en sus decisiones.¿Puede acabar el Gobierno de España plegándose a las presiones? "Esperamos que no, sería el mundo al revés", admite esta portavoz de Rescop.Por su parte, el diputado Enrique Santiago, portavoz parlamentario de IU y encargado de presentar en el Parlamento el protocolo de incautación de armas, sostiene que impedir los envíos de armas a Israel atiende a una orden de la Corte Internacional de Justicia "obligatoria para España y los países parte de Naciones Unidas". De producirse, la multa sería "ilegal", escribe en su cuenta oficial de la red X.La lógica estadounidenseLa acción de EEUU refleja una posición política y otra empresarial, que se complementan. Con la primera, Washington deja claro que el carácter de sus relaciones con los países, incluso con sus teóricos aliados, se basa antes en la imposición y la fuerza, antes que en la negociación y la confianza."No existe ninguna alianza; existe una imposición en el Atlántico norte, generada por EEUU respecto a todos los demás. Creo que veremos más amenazas para que todos los esfuerzos militares europeos vayan orientados a financiar y sostener militarmente la campaña de genocidio de manos israelís contra los civiles palestinos", concluye este analista.La lógica empresarial por la que EEUU parece gobernarse, tampoco atiende particularmente al interés humanitario. De hecho, Washington no es signatario del Tratado sobre Comercio de Armas. "Son las maneras de actuar en la lógica empresarial capitalista, donde los beneficios de las empresas se anteponen a los derechos humanos y a la vida de las personas", añade Ana Sánchez.

