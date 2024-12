https://noticiaslatam.lat/20241205/amnistia-internacional-acusa-a-israel-de-cometer-genocidio-en-gaza-1159522219.html

Amnistía Internacional acusa a Israel de "cometer genocidio" en Gaza

Amnistía Internacional acusa a Israel de "cometer genocidio" en Gaza

TEL AVIV (Sputnik) — Un nuevo informe de Amnistía Internacional (AI) acusó a Israel de cometer genocidio en la Franja de Gaza, la rama israelí de AI está en... 05.12.2024

Agnes Callamard, secretaria general de AI, escribió que el informe "demuestra que Israel ha llevado a cabo actos prohibidos por la Convención sobre el Genocidio, con la intención específica de destruir a los palestinos en Gaza". El informe aborda el período comprendido entre el 7 de octubre de 2023 y principios de julio de 2024, y se basa en entrevistas con alrededor de 200 habitantes de Gaza y representantes de las distintas autoridades de Gaza. También analizó análisis fotográficos e imágenes de satélite, y declaraciones de autoridades israelíes. En el año posterior al ataque de Hamás, según el informe, Israel mató a más de 42.000 palestinos, incluidos alrededor de 13.300 niños, e hirió a más de 97.000 "muchos de ellos en ataques directos o deliberadamente indiscriminados, a menudo eliminando a familias multigeneracionales enteras". Callamard añadió que si bien Israel ha argumentado en repetidas ocasiones que sus acciones en Gaza son legales y se justifican por su objetivo militar de erradicar a Hamás, “la intención genocida puede coexistir con objetivos militares y no necesita ser la única intención de Israel". También dijo que "los crímenes atroces cometidos el 7 de octubre de 2023 por Hamás y otros grupos armados contra israelíes y víctimas de otras nacionalidades, incluidos los asesinatos en masa deliberados y la toma de rehenes, nunca podrán justificar el genocidio de Israel contra los palestinos en Gaza". De modo inusual, la rama israelí de AI rechazó las conclusiones de la organización diciendo que, a pesar del alcance de los ataques contra civiles en Gaza, es dudoso que "el elemento de intención al perpetrar el exterminio total o parcial de la población palestina en el marco de la guerra" ha quedado demostrada. Un grupo de miembros judíos de AI (en Israel y en el extranjero) fue más crítico con el informe. La carta exponía las diferencias de opinión dentro de la organización entre los miembros más jóvenes y los más veteranos, señalaba en particular que el informe, en preparación durante un año, se titulaba desde el principio Informe de genocidio, lo cual, "es un fuerte indicio de sesgo y también un factor que puede causar sesgos adicionales: imaginen lo difícil que es para un investigador trabajar durante meses en un informe titulado Informe de genocidio y luego tener que concluir que son 'solo crímenes de guerra'". También se quejó de que "las conclusiones predeterminadas de este tipo no son típicas de otras investigaciones de AI".

