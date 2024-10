https://noticiaslatam.lat/20241017/israel-presiona-a-alemania-para-que-le-suministre-armas-tiene-una-responsabilidad-especial-1158289933.html

Israel presiona a Alemania para que le suministre armas: "Tiene una responsabilidad especial"

BERLÍN (Sputnik) — Israel espera que Alemania suministre las armas que necesita el Estado judío, afirmó el 16 de octubre el ministro de Asuntos Exteriores... 17.10.2024, Sputnik Mundo

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/0a/10/1158290061_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e2015751b8539677b9bd9ffcf4c1d9e.jpg

"Alemania tiene una responsabilidad especial por la seguridad de Israel y ahora es el momento de hacerlo", dijo en una entrevista con el diario alemán Welt. Sin embargo, el ministro se negó a comentar el hecho de que Berlín, como condición para el suministro de sus armas, pidió a Israel que no cometiera genocidio y firmara los documentos pertinentes. Katz recordó que Israel está vendiendo a Alemania el sistema de defensa aérea Cúpula de Hierro por un valor de unos 4.500 millones de euros. Más temprano, el canciller alemán, Olaf Scholz, en el contexto de los informes de los medios sobre la congelación del suministro de armas a Tel Aviv, declaró que Alemania seguirá suministrando armas a Israel y que el Estado judío puede confiar en Berlín en este asunto. El pasado 13 de octubre, el tabloide Bild comunicó que Alemania no envía armas a Israel desde marzo, agregando que los representantes del partido de Los Verdes –la titular de Exteriores, Annalena Baerbock, y el vicecanciller y ministro de Economía, Robert Habeck– están bloqueando los suministros. Según el medio, a Israel le exigieron garantías escritas de que las armas alemanas no se usarían "con fines de genocidio". Más tarde Bild informó que Israel firmó este documento. La embajada israelí en Alemania se negó a comentar este tema.

