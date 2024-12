https://noticiaslatam.lat/20241210/transformacion-con-pacifismo-como-sera-el-nuevo-gobierno-sirio-de-tahrir-sham-1159645757.html

"Transformación con pacifismo": ¿cómo será el nuevo Gobierno sirio de Tahrir Sham?

"Transformación con pacifismo": ¿cómo será el nuevo Gobierno sirio de Tahrir Sham?

Sputnik Mundo

La forma de actuación y las ideas del grupo opositor Hayat Tahir Sham, que llegó al poder en Siria, han cambiado significativamente, adoptando un carácter... 10.12.2024, Sputnik Mundo

2024-12-10T13:54+0000

2024-12-10T13:54+0000

2024-12-10T13:54+0000

internacional

💬 opinión y análisis

siria

🌍 oriente medio

🛡️ zonas de conflicto

guerra civil de siria

hayat tahrir al-sham

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/0c/0a/1159647153_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_6f40a2c79a5fa506198b49be81074769.jpg

En menos de dos semanas, la oposición armada siria capturó las principales ciudades del país —Alepo, Hama, Homs y la capital, Damasco—. La rápida incursión provocó la caída del Gobierno de Bashar Asad, quien, junto con su familia, obtuvo asilo en Rusia. El futuro de Siria es una incógnita.Aunque el nuevo poder procede de una guerra civil, el momento es favorable para la formación de un renovado Gobierno para Siria, indica a Sputnik el economista con un máster en Relaciones Internacionales y el investigador principal del Grupo de Estudios e Investigaciones sobre Oriente Medio (GEPOM, por sus siglas en portugués), Najad Juri.Hayat Tahir al Sham (HTS, o Comité para la Liberación del Levante), como principal grupo armado en esta nueva fase del conflicto, va a "definir" el rumbo que tomará Siria, opina el experto. El líder de HTS, Abu Mohamad Julani, ya ha encomendado la tarea de formar un Gobierno de transición. Hasta entonces, el primer ministro Mohamad Gazi Jalali permanece en el cargo representando a las instituciones gubernamentales en la mesa de negociaciones.Aunque el grupo tiene un historial de violencia, su discurso ha cambiado en los últimos tiempos, indica la doctora en Ciencias Militares y la investigadora del Centro de Evaluación de la Coyuntura (NAC, por sus siglas en portugués) Amanda Marini.Ahora, HTS aboga por la unidad árabe, el respeto a las antiguas instituciones y burocracias, así como por la elección del nuevo presidente por el pueblo sirio. Sin embargo, está por ver si los hechos se corresponden con las palabras, subraya.En muchas regiones de minorías étnicas y religiosas han llegado emisarios del HTS predicando respeto y afirmando que "han venido a construir y prometiendo integridad territorial y física a todas las sectas, a todas las personas, y pidiendo tiempo para que esto ocurra", añade Juri. El grupo aprendió la lección del pasado, señala.En otras palabras, si Julani quiere conseguir formar un Estado sirio y no atraer la condena de la comunidad internacional, tendrá que actuar de forma moderada. "Y si te fijas en las banderas, las banderas son puramente sirias. No dicen 'Allahu Akbar' ni 'La ilaha illa Allah', no repiten eslóganes islámicos", destaca Juri.Conforme a los informes, la oposición armada siria está cumpliendo su promesa de unificar el país en lugar de crear más sectarismo, cree."Se está produciendo una transformación con pacifismo y no con venganzas, asesinatos o invasiones. El mensaje de este nuevo grupo, que ha tomado el poder, es de construcción y amistad, no de destrucción ni de lucha", resalta.Tal vez un símbolo de esta nueva era sea el hecho de que muchos refugiados sirios que se encontraban en el Líbano, Jordania e Irak ya han comenzado a regresar a sus lugares de origen, señalan ambos analistas. Al mismo tiempo, otros han decidido abandonar el país tras el fin de la Presidencia de Asad, agregan.De acuerdo con Marini, este Gobierno de transición debe mantener su fortaleza, ya que hay multitud de actores implicados, tanto nacionales como extranjeros."Siria necesita un Gobierno fuerte que pueda curar las heridas, estos años de tanta tristeza por los que ha pasado el pueblo, y mantener el monopolio de la violencia legítima. Si no, podríamos tener un Estado fragmentado", advierte. ¿Qué ocurrió en Siria?Los cambios en el panorama geopolítico, la negativa de Asad a repatriar a 3,5 millones de refugiados en suelo turco y los ataques israelíes contra Irán y sus aliados, han abierto la puerta a una nueva ofensiva de la oposición armada siria, formada por diferentes grupos opuestos al Gobierno.Los primeros ataques procedieron del noroeste del país, dirigidos principalmente por Hayat Tahrir Sham, que se autoproclamó como Gobierno de Salvación Sirio. En este frente también estaba activo el Ejército Nacional Sirio, un grupo financiado por Turquía.El 30 de noviembre, ambos grupos capturaron la ciudad de Alepo, y HTS se desplazó hacia el sur, hacia Hama, tomada el 5 de diciembre, y luego hacia Homs, tomada el 8 de diciembre.En el sur del país, distintos grupos de la oposición aprovecharon la oportunidad y se unieron bajo la bandera de la Sala de Operaciones del Sur, lanzando un ataque contra la capital, Damasco, desde esa dirección.Al este, el Ejército Comando Revolucionario, grupo opositor sirio entrenado en la base militar estadounidense de Al Tanf, también inició una incursión, capturando la ciudad de Palmira y dirigiéndose hacia la capital. Las tres fuerzas principales convergieron en Damasco entre el 7 y el 8 de diciembre, poniendo fin al Gobierno de Bashar Asad.Tras trece años de guerra civil, el Gobierno de la familia Asad, iniciado por Hafez Asad en 1971 ha caído. El Estado, antaño uno de los más ricos de Oriente Medio, está experimentando una reorganización sin precedentes.Los orígenes de este declive se remontan a las protestas de la Primavera Árabe de 2011, durante la cual los manifestantes decidieron un levantamiento armado, en el que participaron diversos grupos, incluidos extremistas, se convirtió en una guerra civil y solo se estabilizó después de que Rusia entrara en el conflicto en 2015 con el objetivo de eliminar a los terroristas de Daesh, el autoproclamado Estado Islámico, y sus aliados.La entrada de Rusia permitió al Gobierno sirio recuperar territorios perdidos tanto por los terroristas como por la oposición armada. Esto, a su vez, propició la celebración de un acuerdo de alto el fuego en 2016 con la mediación de Rusia, Turquía e Irán.

https://noticiaslatam.lat/20241210/que-hace-que-los-altos-del-golan-sean-cruciales-para-israel-1159628035.html

https://noticiaslatam.lat/20241210/siria-podria-enfrentarse-a-un-escenario-de-balcanizacion-inevitable-1159638381.html

https://noticiaslatam.lat/20241210/israel-sigue-mostrando-su-verdadero-caracter-de-potencia-colonial--1159634688.html

siria

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Fabian Falconi

Fabian Falconi

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Fabian Falconi

💬 opinión y análisis, siria, 🌍 oriente medio, 🛡️ zonas de conflicto, guerra civil de siria, hayat tahrir al-sham