¿Qué hace que los Altos del Golán sean cruciales para Israel?

El expresidente sirio Bashar Asad ha transferido el poder a la oposición armada pocos días después de que los militantes lanzaran su avance desde la provincia... 10.12.2024, Sputnik Mundo

En medio de la agitación en Siria, las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) entraron en territorio sirio, cerca de los Altos del Golán, por primera vez en 50 años. Los Altos del Golán en detalle Los Altos del Golán son una meseta montañosa de origen volcánico que se extiende de norte a sur y ocupa una superficie de 1.800 kilómetros cuadrados. Se encuentra a unos 60 kilómetros al sur de Damasco y limita al sur con el río Yarmuk y al oeste con el mar de Galilea. ¿Por qué tienen tanta importancia?Se trata de una zona estratégica clave en términos militares. El terreno montañoso de la meseta ofrece una línea de defensa natural contra cualquier ataque terrestre desde Siria. La elevación del terreno también proporciona a Israel una excelente posición estratégica para observar los movimientos de tropas en el vecino país.Además, con su red hidrográfica bien desarrollada, los altos son una fuente clave de agua para la árida región. Numerosos ríos y arroyos desembocan en el río Jordán y en el lago Tiberíades, que son fuentes cruciales de agua potable para Israel. En 2015, tres perforaciones en el Golán descubrieron una reserva potencial de miles de millones de barriles de petróleo. El fértil suelo volcánico se utiliza para el cultivo de viñedos y huertos, así como para la cría de ganado.Israel se apoderó de gran parte de los Altos del Golán sirios durante la guerra de los Seis Días de 1967. Tras la guerra árabe-israelí de 1973, la llamada guerra de Yom Kippur, Siria e Israel firmaron un acuerdo de retirada en mayo de 1974. El Consejo de Seguridad de la ONU adoptó la Resolución 350, por la que se establecía allí la Fuerza de las Naciones Unidas de Observación de la Separación (FNUOS). Israel anexionó oficialmente la zona en 1981, una anexión que el Consejo de Seguridad de la ONU declaró inválida. La mayor parte de la comunidad internacional, incluida Rusia, no reconoce la soberanía de Israel sobre el territorio. No obstante, durante el mandato de Trump en 2019, la administración estadounidense reconoció oficialmente a los Altos del Golán como parte de Israel.El ejército israelí tomó el puesto de avanzada sirio en el monte Hermón después de que el ejército sirio se retirara de sus posiciones en la zona de separación. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, declaró que el acuerdo de retirada con Siria de los Altos del Golán de 1974, ya no era válido. Tel Aviv teme que miembros de la oposición armada siria puedan hacerse con el control de instalaciones militares cercanas a los Altos del Golán y utilizarlas contra el país, informó el New York Times citando a dos funcionarios israelíes.

