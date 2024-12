https://noticiaslatam.lat/20241208/el-gobierno-de-asad-en-siria-habria-caido-tras-ataques-de-grupos-terroristas-1159589752.html

El Gobierno de Asad en Siria habría caído tras ataques de grupos terroristas

Los oficiales de las Fuerzas Armadas de Siria fueron notificados sobre el fin del Gobierno de Bashar Asad luego de una "ofensiva relámpago" llevada a cabo por los terroristas en varias regiones del país árabe, incluyendo la capital, Damasco, detalla Reuters. Según fuentes consultadas por ese medio, Asad habría salido de territorio sirio este 7 de diciembre, pero aún no hay una postura oficial que valide dicha información.Además, los combatientes terroristas ingresaron a Damasco durante la madrugada de este 8 de diciembre, de acuerdo con reportes de la agencia china Xinhua. Además, los militares sirios están abandonando sus posiciones en Damasco, señaló la cadena Al JazeeraA la par, la emisora radiofónica Sham FM informó que el aeropuerto internacional de la capital siria detuvo sus operaciones y todo el personal ya fue desalojado.Por su parte, el primer ministro sirio Muhammad Ghazi Al-Jalali se declaró dispuesto a "cooperar con cualquier liderazgo elegido por el pueblo sirio", de acuerdo con el canal de televisión saudí Al Arabiya. El medio también indicó que Al-Jalali se encuentra en su domicilio y no tiene intención de abandonar el país en medio de la crisis que vive Siria por los ataques de grupos terroristas contra el Gobierno de Bashar Asad.Los terroristas se habrían infiltrado, además, en el edificio de la televisión estatal siria en Damasco, mientras sus partidarios se están reuniendo en la céntrica plaza de los Omeyas, según Al Jazeera.La cadena de televisión CNN citó a un residente local anónimo que afirma que "los rebeldes están en Barzeh", un municipio al norte de Damasco, y que se escucharon explosiones y disparos en las inmediaciones.El pasado 27 de noviembre, los grupos afiliados a la organización terrorista Hayat Tahrir al Sham (anteriormente Frente al Nusra, prohibida en Rusia) lanzaron una ofensiva a gran escala en las provincias sirias de Alepo e Idlib, por primera vez desde 2016. Actualmente, estos grupos controlan toda la ciudad de Alepo, incluido el aeropuerto internacional y la base aérea de Kuweires, algo que no sucedía desde el estallido del conflicto armado en Siria en marzo de 2011, en el que las fuerzas gubernamentales se enfrentan a grupos armados de la oposición y a organizaciones terroristas. La solución del conflicto se busca en dos plataformas, la de Ginebra, bajo los auspicios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y la de Astaná con la mediación de Irán, Rusia y Turquía.

