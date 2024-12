https://noticiaslatam.lat/20241210/siria-podria-enfrentarse-a-un-escenario-de-balcanizacion-inevitable-1159638381.html

Siria podría enfrentarse a un "escenario de balcanización inevitable"

"El imperio y sus vasallos avanzan"Lo acontecido en Siria refleja una estrategia deliberada del "Occidente colectivo", ya que "el imperio y sus vasallos responden haciendo exactamente lo contrario a los esfuerzos multipolares, aprovechando un sistema multilateral diseñado a su medida y el dominio de la opinión pública", señala el experto en geopolítica Oswaldo EspinozaEste dominio les otorga, asegura el experto, "una enorme ventaja táctica y estratégica".En este nuevo escenario, el analista destaca que Israel, Turquía y Estados Unidos ya se están repartiendo zonas clave del territorio sirio. ¿Una caída marcada por la corrupción?La corrupción en el alto mando militar sirio fue un factor determinante, según Espinoza. Este panorama, considera, se agravó por la crisis económica, las sanciones internacionales y un Gobierno que desatendió las necesidades de su pueblo, dejando un vacío que fue rápidamente aprovechado por los grupos armados de oposición.“A pesar de los consejos y advertencias de sus aliados, el Gobierno sirio no atendió a tiempo estas situaciones, descuidó la relación con sus aliados geopolíticos y comenzó a inclinarse y dejarse seducir por los mensajes y acciones de las potencias del Golfo [pérsico] sobre un posible regreso a la comunidad de naciones árabes y un rompimiento del aislamiento”, recalca Espinoza.El analista político venezolano Richard Ezequiel Peñalver coincide en que el colapso fue "tan rápido como devastador". "En apenas 11 días, grupos armados ingresaron al territorio, trasladándose de ciudad en ciudad hasta llegar a la capital, encontrando poca resistencia en su camino", comenta en charla con Sputnik. Para el analista, la falta de una respuesta contundente por parte del Gobierno de Asad y la desinformación amplificada por medios occidentales fueron claves en este desenlace.El nuevo tablero regionalAmbos analistas advierten sobre las consecuencias regionales e internacionales de la caída del Gobierno sirio. Espinoza subrayó el avance de Israel en territorio sirio, calificándolo como un movimiento estratégico para facilitar ataques contra Irán. "Están desmilitarizando Siria para establecer aeródromos que permitan operaciones aéreas más efectivas contra Teherán", señaló."Si enumeramos en cadena el asesinato de figuras claves, desde el asesinato del general Qasem Soleimani, que fue figura esencial del eje de la resistencia para defender Siria, Irak, y luchar contra el Estado Islámico, hasta el asesinato del líder de Hamás en Irán, el asesinato del líder de Hizbulá, Hassan Nasrallah, y ahora el derrocamiento en muy pocos días del presidente Asad en Siria, atestiguamos que todo engrana como un plan muy bien concebido para debilitar totalmente el eje de la resistencia [islámico] y permitir un nuevo rediseño de la región”, respalda Peñalver.Sin embargo, matiza la fragilidad del equilibrio de poderes en la región. "Estamos viendo un reacomodo de intereses en el que Estados Unidos, Turquía e Israel tienen roles protagónicos, pero los grupos armados en Siria no están necesariamente alineados con ellos. Esto podría generar nuevos conflictos internos", ponderó Peñalver.El futuro de Siria: entre la incertidumbre y el conflictoCon Bashar Asad en Moscú y un nuevo líder respaldado por Estados Unidos al frente de Siria, el futuro del país parece estar marcado por la división y la confrontación. Sin embargo, ambos analistas coinciden en que el verdadero impacto de estos eventos solo podrá evaluarse con el tiempo, a medida que las nuevas dinámicas regionales se consoliden.“Lo más probable ahora es el escenario libio ya que ese es el objetivo de la doctrina Rumsfeld convertir a los Estados de esa zona en Estados fallidos. Siria ya está siendo repartida entre grupos y Estados que respaldan esos grupos, sin embargo, sin grupos no necesariamente amigos ni aliados entre sí; también es probable que esa alegría inicial se les revierta; en fin, justo ahora existe un gran margen de incertidumbre", destacó Espinoza.Según algunas fuentes, dice, ya habría un acuerdo para que Rusia mantenga sus bases en Siria, "pero eso solo sería posible si los ganadores de esta campaña lo permiten, y por otro lado, de quedarse serían bases en territorio enemigo prácticamente". Por último, Peñalver considera que la situación en Siria brindan lecturas de implicaciones globales, en especial para los Gobiernos progresistas no alineados a Washington.“Para los países que son objetivos del imperialismo, de los grandes intereses mundiales, por más que tengan periodos de, entre comillas, estabilidad, de paz, como los que vivió Siria durante varios años, no hay garantías. Cayó en 11 días. Entonces, debemos entender que no hay que confiarse nunca y hay que estar absolutamente alerta, porque es muy probable que planes como ese que acaban de ejecutar en Siria sean como una especie de punta de lanza o nueva estrategia para aplicarlos de forma similar en otras partes del mundo”, concluye el analista.

