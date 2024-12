https://noticiaslatam.lat/20241206/esta-cercado-en-terminos-legales-evo-morales-insiste-en-que-buscara-la-presidencia-de-bolivia-1159539413.html

"Está cercado en términos legales": Evo Morales insiste en que buscará la presidencia de Bolivia

Los seguidores del expresidente Evo Morales lo reafirmaron como candidato a un nuevo mandato en 2025, también lo reconocieron como actual líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), sin darle importancia a las sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y el Tribunal Supremo Electoral (TSE), según las cuales ya no está habilitado para volver a postularse a la presidencia. ¿Se hará realidad la voluntad de Morales y de quienes lo apoyan?La corriente "evista" del MAS no reconoce la autoridad de los magistrados del TCP y del TSE, ya que sus mandatos concluyeron el primer día de 2024 y decidieron "autoprorrogarse" hasta la realización de las elecciones judiciales, que debían tener lugar en 2023, pero se pospusieron hasta el próximo 15 de diciembre.Días atrás, el TSE definió quitarle la presidencia del MAS a Evo Morales luego de 27 años para reconocer como tal a Grover García, un dirigente campesino cercano al presidente Luis Arce.Ante esta coyuntura, Morales anunció que, si la justicia le quita la sigla del MAS, recurrirá a otro partido para postularse en las elecciones generales de 2025. Una reciente encuesta, que en los primeros lugares en la intención de voto con un 18%, le dio la confianza necesaria para seguir con su plan.En diálogo con Sputnik, el analista político Marcelo Arequipa evaluó que la justicia impedirá una nueva postulación de Morales a la presidencia. Por ello, lo más probable es que termine buscando un asiento en la Cámara de Diputados o de Senadores."Me da la impresión de que intentará ir hacia esa dirección y postular a esos cargos", dijo Arequipa.El próximo presidenteEl analista se mostró descreído con los resultados de la encuesta a la cual hizo referencia Morales, según la cual se encuentra bien posicionado en la intención de voto junto al alcalde de la ciudad de Cochabamba, el capitán (retirado) Manfred Reyes Villa, también con 18%.Arequipa advirtió que los resultados de esta encuesta pueden haber sido direccionados por quien la mandó a hacer, el empresario Marcelo Claure, quien vive en Estados Unidos: "Pienso que Claure quiere incidir y direccionar quién va a ser el candadito de la oposición. Por eso se ocupa de retratar un candidato antimasista. Según Claure, el masismo está superado y alguien debe ocupar ese lugar".En cuanto a la intención de voto del expresidente, consideró que "a Claure y a parte de la oposición le interesa mucho ver a Evo Morales en las encuestas y en las papeletas, porque saben que hoy le pueden ganar y es un gran incentivo para ellos".Sobre el próximo presidente, Arequipa tiene una sola certeza: que su Gobierno será débil. "Tengo la impresión de que va a ser un Gobierno con debilidad, porque los políticos de hoy día tienen mayormente una valoración que va de 'malo' a 'muy malo'. No hay nadie que sobresalga. El presidente que sea va a tener un nivel de credibilidad mucho más bajo que el que tiene ahora el Gobierno de Luis Arce", aseguró.Para el analista, el Gobierno nacional debe solucionar en los próximos meses los problemas en la economía, como la falta de combustibles y la escasez de dólares, o no tendrá chances para imponerse en las elecciones de 2025.La postura del evismoEl pasado 2 de diciembre, la plana mayor del evismo se reunió en la población de Lauca Ñ, en el trópico cochabambino. La senadora Lucy Escobar, que participó del encuentro, dijo a Sputnik: "Hemos definido que vamos a luchar para rescatar la sigla del MAS-IPSP (Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos). Nos defenderemos judicialmente y esperaremos que en el TCP algunos magistrados trabajen en apego a la Constitución y nos respondan de manera favorable, sin quitarnos nuestra sigla".Y agregó: "Hemos acordado que, en el peor de los casos, vamos a ir en alianza con otro partido político. Evo Morales va a ser nuestro candidato y vamos a seguir luchando desde todas las instancias. No vamos a claudicar, porque Evo Morales debe volver a la presidencia para devolver la dignidad a Bolivia".Morales fue presidente en tres oportunidades: 2006-2009, 2010-2014 y 2015-2019. Según el TCP y el TSE, ninguna autoridad puede postularse a más de dos mandatos, ya sean continuos o discontinuos.Los seguidores del expresidente aseguraron que cinco partidos políticos ya se contactaron para ceder sus siglas a Morales.

