¿Argentina puede salirse del Mercosur? El "insensato camino" que puede seguir Milei

02.12.2024

2024-12-02T23:45+0000

2024-12-02T23:45+0000

2024-12-02T23:45+0000

A días de una nueva cumbre del Mercosur, el oficialismo argentino comienza a dejar entrever la posibilidad de romper con el bloque comercial que incluye a Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay para sentirse plenamente habilitado a suscribir un acuerdo de libre comercio con EEUU, algo que los demás socios no autorizarían.En los últimos días de noviembre, varios medios argentinos atribuyeron a fuentes dentro de la Casa Rosada, la sede del Gobierno argentino, afirmaciones que indican que la posibilidad de retirarse del Mercosur está dentro del menú de opciones manejadas por el presidente, Javier Milei, en caso de que no se le permita a Argentina firmar un Tratado de Libre Comercio con el entrante gobierno estadounidense de Donald Trump.Las trabas del Mercosur para que sus integrantes puedan firmar acuerdos con socios extrabloque han sido motivo de frecuentes discusiones a la interna de la organización, ya que el estatuto requiere que todos los miembros den su consentimiento y que los acuerdos se realicen íntegramente con todo el bloque. En años anteriores, Uruguay había reclamado, también sin éxito, que se le permitiera avanzar en la firma de un TLC con China, algo rechazado por Brasil y la Argentina de Alberto Fernández (2019-2023).Para el experto, el carácter de "ultra liberal y anarco capitalista" que Milei reivindica para sí mismo lo lleva a defender la necesidad de una "apertura comercial" que se choca contra el funcionamiento que el Mercosur ha tenido en las últimas décadas, al punto de convertirse en un bloque "altamente proteccionista".Rial sostuvo también podrían influir en el rompimiento algunos aspectos "de la personalidad" de Milei que, a contracorriente de lo usual en las relaciones internacionales, parecen influir ampliamente en la política exterior del Gobierno argentino. En esa lista aparecen, según el analista, la "inquina personal" que Milei mantiene con el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva. Una acción argentina para "debilitar el Mercosur" podría amenazar la intención del mandatario brasileño de valerse del bloque regional para ser "quien hable en nombre de la región" en el mundo.El analista recordó que Milei también atraviesa un enfrentamiento con el sector industrial argentino, claramente el más beneficiado en el país por la integración regional, especialmente en lo que refiere a la posibilidad de hacer negocios con Brasil.El día después de dejar el MercosurA pesar de lo complejo que puede parecer abandonar un bloque comercial fundado hace más de 30 años, Rial explicó que Argentina podría concretarlo "fácilmente" denunciando el Tratado de Asunción y el Protocolo de Ouro Preto, los dos documentos fundacionales del bloque firmados durante la década de 1990.El propio Tratado de Asunción establece en su capítulo V los pasos a seguir en caso de que uno de los miembros decida "desvincularse del presente Tratado". Primero deberá comunicarlo "de manera expresa y formal" a los demás miembros, para luego entregar la denuncia a la Cancillería de Paraguay, que luego lo repartirá entre los otros miembros.La denuncia haría caer los derechos y obligaciones de Argentina, aunque algunos de ellos podrían mantenerse vigentes por los siguientes dos años, en caso de que todos los miembros así lo acuerden antes de la desvinculación absoluta.Un camino con más sombras que lucesPara el experto, concretar la salida del Mercosur impactaría seriamente al sector industrial argentino, que "se ha visto favorecido" con la integración económica prevista por el bloque, llegando a desarrollar, especialmente en el sector automotriz, economías de escala y cadenas de valor que, por ejemplo, permiten ensamblar automóviles en Brasil con autopartes argentinas y viceversa.De la misma manera, Rial recordó que la integración regional también favorece al sector agroexportador argentino, ya que "gran parte de la producción de soja brasileña termina siendo procesada y se convierte en aceite de soja que sale al exterior desde Argentina".Por si fuera poco, abandonar el Mercosur para volcarse hacia un acuerdo de libre comercio con EEUU podría tampoco ser un camino muy prometedor, al menos según la visión de Rial. En ese sentido, el analista subrayó que apostar por un TLC con Washington es algo "absolutamente insensato" debido a que "EEUU puede venderle todo a Argentina pero Argentina no puede venderle nada a EEUU".En ese sentido, remarcó que el país norteamericano compite directamente con Argentina en materia energética y alimentaria, a lo que suma ser "una potencia industrial". Así las cosas, Rial señaló que se trata de "dos economías solapadas en algunos aspectos y sin complementariedad en ninguno".

