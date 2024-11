https://noticiaslatam.lat/20241129/bolsonaro-espera-que-trump-le-ayude-a-regresar-al-poder--1159385090.html

Bolsonaro espera que Trump le ayude a regresar al poder

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro desea regresar al poder y confía en que Donald Trump puede ayudarle a conseguirlo

Añadió que él y su hijo, el legislador Eduardo Bolsonaro, han estado en estrecho contacto con la Administración entrante de Estados Unidos desde las elecciones del 5 de noviembre. Esta semana, la Policía Federal de Brasil dio a conocer un informe en el que asegura que Bolsonaro era plenamente consciente de los planes de su círculo más cercano para perpetrar un golpe de Estado en 2022. Según el documento, el exmandatario de 69 años tuvo "participación activa" en la estrategia, redactando parte de la llamada "minuta golpista", el documento con el que se pretendía declarar el estado de sitio para dar inicio a un golpe militar contra el nuevo gobierno. En la entrevista, Bolsonaro negó cualquier delito y aseguró que es víctima de una caza de brujas por parte del presidente Lula y jueces de izquierda. "No sólo me quieren en la cárcel, me quieren muerto", le dijo Bolsonaro al diario. La semana pasada, la Policía Federal de Brasil acusó al expresidente Jair Bolsonaro (2019-2023) y a 36 de sus aliados de estar involucrados en el intento de golpe de Estado tras las elecciones presidenciales de 2022, en las que el líder ultraderechista fue derrotado por el ahora mandatario Luiz Inácio Lula da Silva.En un comunicado, la Policía Federal subrayó que "los investigados se estructuraron a través de la división de tareas, lo que permitió la individualización de las conductas y la constatación de la existencia de varios grupos".La policía identificó seis: un núcleo de desinformación y ataques al sistema electoral, un núcleo encargado de incitar a que los militares se sumaran al golpe de Estado, un grupo jurídico, uno operacional de apoyo a las acciones golpistas, uno de inteligencia paralela y otro para cumplir medidas coercitivas.La Policía Federal acusó al expresidente Bolsonaro y a exintegrantes de su Gobierno de los delitos de "abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, golpe de Estado y pertenencia a organización criminal".El informe, de 884 páginas, fue elaborado tras casi dos años de investigaciones y ahora la Procuraduría General de la República decidirá si denuncia o no a los señalados por la policía.En tanto, Bolsonaro tiene prohibido postularse para un cargo hasta 2030 y enfrenta cargos penales por su presunta participación en el intento de golpe de Estado. Sin embargo, el político ultraderechista le dijo a The Wall Street Journal que planea registrar su candidatura antes de las elecciones de 2026, confiando en la presión que Trump podría ejercer sobre los jueces brasileños para que retrasen la aplicación del fallo que le prohíbe postularse. Incluso, sugirió que Trump podría imponer sanciones económicas contra el gobierno de Lula da Silva para ayudarlo.

