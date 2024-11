https://noticiaslatam.lat/20241116/el-primer-presidente-en-reunirse-con-trump-que-tan-importante-es-milei-para-eeuu-1159064278.html

"El primer presidente en reunirse con Trump": ¿qué tan importante es Milei para EEUU?

"El primer presidente en reunirse con Trump": ¿qué tan importante es Milei para EEUU?

2024-11-16T04:18+0000

2024-11-16T04:18+0000

2024-11-16T04:18+0000

américa latina

argentina

política

javier milei

elon musk

donald trump

eeuu

💬 opinión y análisis

Tras meses de apoyo explícito y alineamiento detrás de la figura de Donald Trump, el presidente argentino Javier Milei logró su tan ansiada foto junto al flamante mandatario estadounidense electo. La Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC) fue el marco de un efímero cruce que refuerza la construcción narrativa del libertario, quien también posó junto al magnate Elon Musk.Para Milei fue un evento consagratorio, y así lo celebró en sus redes. El hecho de ser el primer líder mundial en encontrarse con el republicano después del triunfo electoral alimentó la retórica del argentino, quien ha afirmado que -junto al magnate- son las figuras más importantes de la política a nivel mundial.¿Una mera impostura?"Si bien la foto es un fuerte gesto simbólico, Milei no tiene la relevancia que pretende exhibir, sobre todo porque Argentina no es tan importante en el plano global", dijo a Sputnik el analista internacional Gonzalo Fiore Viani.Según el especialista, la poca centralidad que el país austral ocupa en el tablero mundial no implica que el liebrtario sea en absoluto irrelevante. "Sí es cierto que Milei ha logrado constituirse en una figura de referencia en el plano de las nuevas derechas mundiales. El mero hecho de que Trump le haya asignado un lugar importante al recibirlo en primer lugar refleja la preferencia del republicano, que hoy concentra todas las miradas del mundo", apuntó.La foto y la películaConsultado acerca de las implicancias que acarree el aceitado vínculo que comienzan a tejer ambos líderes, Fiore Viani fue tajante: "La afinidad personal siempre queda relegada a los intereses materiales de los países, aunque un buen vínculo entre los presidentes puede ayudar. Para Argentina, Estados Unidos tiene una importancia que no es correspondida desde la Casa Blanca, y eso ha quedado de manifiesto en innumerable cantidad de veces en la historia reciente", esgrimió.Que Buenos Aires no sea una prioridad en la agenda de Washington no supone que la Casa Rosada carezca de importancia en absoluto, sobre todo al posar la mirada en el cuadro regional. "Milei representa un puente de acceso de Estados Unidos hacia una Latinoamérica donde afloran dirigentes progresistas o de centroizquierda tales como Lula Da Silva, Claudia Sheinbaum, Gustavo Petro o Gabriel Boric", quizás más ideológicamente distantes respecto a la Casa Blanca.El peso de la agenda ideológicaGeneralmente, la relación entre países es producto de décadas de construcción de vínculos y alianzas más ligadas a políticas de Estado que a preferencias de los distintos Gobiernos de turno. Sin embargo, según Fiore Viani la irrupción de Javier Milei en Argentina y el retorno de Donald Trump al Salón Oval de la Casa Blanca inauguran una nueva instancia en el diálogo bilateral."Para Milei, los intereses nacionales no son tan relevantes: su verdadero objetivo pareciera ser alinearse en función de su agenda ideológica, y eso explica el distanciamiento respecto a China o a los BRICS, que probablemente sea el bloque de países emergentes más importante del mundo", afirmó el investigador.Más allá del mentado apoyo que el libertario ansía cosechar por parte de la entrante administración republicana -sobre todo en las negociaciones ante el Fondo Monetario Internacional, en cuyas decisiones Washington detenta un insoslayable protagonismo-, el Gobierno argentino apuesta a concretar un acuerdo de libre comercio con el gigante norteamericano.Consultado al respecto, Fiore Viani matizó las probabilidades de éxito de tal entendimiento. "Es cuanto menos temprano para celebrar un posible acuerdo de este tipo, principalmente porque el Mercosur prohíbe tratados de libre comercio a nivel bilateral con países externos, por lo que primero debería haber una flexibilización del bloque regional", planteó.Además, el analista exhibió dudas sobre el grado de conveniencia de un pacto de este tipo, según los intereses de Buenos Aires. "Argentina no está en condiciones de competir con la industria estadounidense, aunque está claro que entablar este acuerdo sería una noticia de mucho peso simbólico para Milei", afirmó.

argentina

eeuu

argentina, política, javier milei, elon musk, donald trump, eeuu, 💬 opinión y análisis