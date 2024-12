https://noticiaslatam.lat/20241205/fracaso-de-la-politica-de-sanciones-occidente-malinterpreto-la-fortaleza-de-la-economia-rusa-1159519206.html

Fracaso de la política de sanciones: Occidente malinterpretó la fortaleza de la economía rusa

Está previsto que la economía rusa crezca un 3,4% en 2024, a pesar de las sanciones impuestas tras el inicio de la operación militar especial.

Hace poco, el asesor especial del presidente de Brasil para asuntos internacionales, Celso Amorim, señaló que la economía rusa sigue en expansión, incluso ante el boicot de EEUU y la UE al gas ruso, siguiendo una trayectoria opuesta a la de los países europeos, que han crecido poco o están al borde de la recesión.La observación de Amorim coincide con los datos publicados por el Servicio Federal de Estadística ruso (Rosstat), según los cuales la producción rusa de gas aumentó un 9,4% respecto a 2023 y alcanzó los 470.000 millones de metros cúbicos entre enero y octubre.Expertos entrevistados por Sputnik comentaron la resistencia de la economía rusa y explican por qué fracasó la política de sanciones contra Moscú.El profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Estatal de Río de Janeiro (UERJ), Williams Gonçalves, asegura que las sanciones occidentales fracasaron porque EEUU y sus aliados europeos "creyeron en sus propias ideas de que Rusia es un país aislado, pero no lo es". Al contrario, Gonçalves subraya que Rusia forma parte de una amplia e importante articulación internacional.“El sistema internacional ha cambiado mucho. Se ha formado una nueva coalición mundial extremadamente importante, que reúne a los principales países de la periferia, más Rusia. Los BRICS son el punto nodal de esta nueva mayoría. Así que lo que ha ocurrido es que Rusia se ha visto parcialmente privada de sus mercados occidentales, pero esta privación se ha visto compensada en gran medida por mercados como el indio, chino y africano”, explica.Añade que el papel del sur global ha sido fundamental para el fracaso de las sanciones occidentales. Según el profesor, el sur global se está articulando cada vez con más fuerza y la última cumbre de los BRICS en Kazán fue una clara demostración de ello, siendo una de las conferencias más importantes, en la que se debatieron cuestiones fundamentales para el funcionamiento del orden internacional.La estudiante de doctorado en Relaciones Internacionales del Programa de Postgrado San Tiago Dantas, Nathana Garcez Portugal, indica que se espera que la economía rusa crezca entre un 3% y un 3,6% en 2024, según las proyecciones del Banco Central ruso y del Fondo Monetario Internacional (FMI). El porcentaje es superior al de otras economías, lo que, según ella, demuestra la resistencia de la economía rusa, aunque para el año próximo las proyecciones son más bajas, en gran parte debido a la inflación.“Pero, en general, las expectativas para este año son que la economía rusa se mantenga saneada. Esto se debe a varios factores. El primero es el carácter estratégico de uno de los mayores sectores económicos de Rusia, el energético, que se ha visto poco afectado por las sanciones occidentales y, por tanto, ha logrado mantenerse en activo con relativamente pocas restricciones, dada su importancia en el mercado mundial”, sostiene.Portugal señala otra razón de la resistencia económica de Rusia: la diversificación de las asociaciones. En su opinión, tras recibir las sanciones, Moscú comenzó a establecer vínculos y a priorizar las conexiones económicas con otras potencias importantes del mercado mundial, como Turquía, la India, China y otros países BRICS, "lo que minimizó sus pérdidas económicas durante este periodo de casi tres años de conflicto".Aclara que algunas de estas asociaciones son en el mercado energético, en el sector del petróleo y el gas natural. Algunos proyectos, como enfatiza, "están llegando a buen puerto", incluida la creación y construcción de oleoductos y gasoductos, como Fuerza de Siberia 1, que ya está en funcionamiento. Otro proyecto, Fuerza de Siberia 2, debería entrar en funcionamiento, aunque ha sufrido algunos problemas políticos este año, asegura la experta.El experto del Centro de Evaluación Coyuntural (CEC) de la Escuela de Guerra Naval (EGN), Persio Gloria de Paula, señala que Rusia ha construido "una fortaleza económica" que ha hecho posible que Moscú resista las sanciones y la congelación de activos de los países occidentales. Asegura que este proceso comenzó hace diez años, cuando se impusieron a Rusia los primeros paquetes de sanciones tras la reintegración de Crimea."Antes de eso, también hubo un movimiento en esta dirección, para construir la autonomía económica rusa, tanto en el campo de la extracción de materias primas como también en el campo de las tecnologías, desarrollando nuevos tipos de materiales para garantizar, en cierto modo, la autonomía general", subraya el experto.Recalca que este proceso está influido por las experiencias históricas de la Unión Soviética, que también se enfrentó a un escenario internacional diverso. Además, cita la diversificación y las asociaciones con países ajenos al eje occidental.De Paula afirma que también hubo "una clara malinterpretación de las capacidades económicas de Rusia por parte de los actores occidentales".Recuerda que al principio del conflicto aparecieron algunos pronósticos sobre el inminente colapso económico de Rusia, que el país no tendría ninguna posibilidad de resistir las sanciones occidentales, que Rusia es una gran gasolinera.Además, señala que muchos de los socios económicos de Rusia son países del sur global que "no están en absoluto interesados en romper relaciones con Moscú o unirse a este régimen de sanciones".La crisis en Europa es el resultado de la decisión política de apoyar las sanciones de EEUUGonçalves enfatiza que el declive de las economías europeas, especialmente la alemana, es el resultado de la decisión política tomada por los países europeos de someterse a la "orientación" y "obstinación" de EEUU de seguir siendo una potencia hegemónica, de gobernar el mundo, imponiendo para ello sus valores e instituciones. Dice que, en el caso de Alemania, la economía iba muy bien cuando estaba vinculada a la economía rusa. Alemania compraba gas ruso relativamente barato y tenía en Rusia "un importante mercado para sus exportaciones". Este escenario cambió con la adhesión de Alemania a lo que describe como "la locura de Ucrania", que fue su provocación a Rusia al intentar integrar a Ucrania en la OTAN.Como consecuencia, añade el experto, el precio de la energía ha subido y la industria alemana ha sufrido un enorme golpe y los costes de producción han subido demasiado, de modo que muchas empresas han cerrado y otras se han trasladado a Estados Unidos."En Alemania hay una desindustrialización escandalosa que ha llevado al país a una crisis económica, y ciertamente [el país] se encamina a una grave crisis política. Y esto está determinado no por la lógica, por la racionalidad económica, sino por la lógica política de seguir acríticamente la posición de EEUU, incluso violando sus propios intereses nacionales".Portugal, en su turno, señala que economías como las del Reino Unido y Alemania tendrán este año un crecimiento próximo a cero, porque han prescindido de una relación económica que antes era relativamente estable y extremadamente interesante, que era la asociación económica en el mercado de la energía con Rusia, relativa al gas natural y al petróleo.También dice que estas mismas economías en crisis también se enfrentan a una mayor competencia de China, que está ampliando su presencia en Europa.Indica que China ha estado ocupando mercados muy importantes en Europa, especialmente en el sector del automóvil. Además, los sectores tecnológicos también se están viendo afectados por la fuerte competencia china y estos países están viviendo un momento en el que están pagando más por su energía.

