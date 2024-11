https://noticiaslatam.lat/20241115/expertos-evaluan-los-danos-a-alemania-por-la-prohibicion-de-suministro-del-gnl-ruso-1159041453.html

Expertos evalúan los daños a Alemania por la prohibición del suministro de GNL ruso

Expertos evalúan los daños a Alemania por la prohibición del suministro de GNL ruso

Sputnik Mundo

La prohibición del suministro de gas natural licuado (GNL) ruso por parte de las autoridades alemanas perjudica a sus propios consumidores y empresas, destacan... 15.11.2024, Sputnik Mundo

2024-11-15T16:12+0000

2024-11-15T16:12+0000

2024-11-15T16:28+0000

alemania

rusia

📈 mercados y finanzas

gas

gas natural licuado (gnl)

economía

💬 opinión y análisis

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/107476/22/1074762240_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_3864657bc24641304769972d9d2c64ec.jpg

El Ministerio de Economía de Alemania prohibió al operador de terminales de GNL, Deutsche Energy Terminal, aceptar suministros de Rusia "hasta nuevo aviso" para "proteger intereses públicos clave", escribió el Financial Times, citando el aviso del departamento. Esto se produce después de que la compañía anunciara el envío de GNL ruso en la terminal de Brunsbüttel.El experto de la Universidad Financiera y del Fondo Nacional de Seguridad Energética, Ígor Yushkov, destaca que Alemania compra GNL ruso a través de intermediarios mediante el proceso de regasificación.Al mismo tiempo, Yushkov se pregunta por qué las autoridades alemanas no dejan que sus empresas utilicen sus propias terminales.En junio, el Consejo de la UE aprobó el decimocuarto paquete de sanciones, limitando en particular la importación de GNL ruso a través de terminales de la UE no conectadas al sistema de transporte de gas. Dos terminales de GNL en Suecia y una en Finlandia no están conectadas a las redes nacionales de distribución de gas de la asociación. También prohibieron nuevas inversiones, suministro de servicios y tecnologías para Artik LNG-2 y Murmansk LNG.

https://noticiaslatam.lat/20241109/rusia-desmiente-palabras-de-jefa-de-la-ce-de-que-el-gnl-de-eeuu-es-mas-economico-que-el-ruso-1158909803.html

alemania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

alemania, rusia, 📈 mercados y finanzas, gas, gas natural licuado (gnl), 💬 opinión y análisis