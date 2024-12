https://noticiaslatam.lat/20241202/biden-firma-un-indulto-para-su-hijo-hunter-por-dos-cargos-criminales-1159424260.html

Biden firma un indulto para su hijo Hunter por dos cargos criminales

Biden firma un indulto para su hijo Hunter por dos cargos criminales

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo en un comunicado difundido por la Casa Blanca que había firmado un indulto para su hijo Hunter por dos cargos... 02.12.2024, Sputnik Mundo

El mandatario recordó que, al principio de su Gobierno, había prometido no interferir en la toma de decisiones del Departamento de Justicia, y mantuvo su palabra incluso viendo cómo su hijo "era procesado de forma selectiva e injusta". Sin embargo, señaló, "ninguna persona razonable que analice los hechos de los casos de Hunter puede llegar a otra conclusión que no sea que Hunter fue señalado sólo porque es mi hijo, y eso está mal".También afirmó que Hunter llevaba "cinco años y medio sobrio" y explicó que firmó el indulto porque "no tenía sentido retrasarlo más".El presidente Joe Biden y otros funcionarios de la Casa Blanca habían declarado en repetidas ocasiones que no indultaría a su hijo antes de dejar el cargo.En septiembre pasado, Hunter Biden decidió declararse culpable en un caso de evasión fiscal para evitar ir a un nuevo juicio, de acuerdo con las autoridades judiciales del país norteamericano.El hijo del mandatario de Estados Unidos se declaró culpable el 5 de septiembre de cargos fiscales federales, horas antes de que se suponía iba a comenzar la selección del jurado en el caso en el que se le señala de no pagar al menos 1,4 millones de dólares en impuestos.

