Los abogados del hijo de Biden creen que la victoria de Trump es una "amenaza real" para él

Los abogados del hijo de Biden creen que la victoria de Trump es una "amenaza real" para él

Al mismo tiempo, el medio señala que el reporte de los abogados se parece más a un llamamiento a su padre, quien tiene la oportunidad de perdonar a su hijo antes de que finalice su mandato presidencial, pero ya ha declarado públicamente que no tiene intención de hacerlo. A su vez, Trump dijo antes de las elecciones presidenciales que si gana, no descarta perdonar a Hunter. Sin embargo, indicó, que el hijo de Biden "era un chico malo", y sus casos penales son malos para el país.El presidente electo de EEUU añadió que lo habría hecho a pesar de lo que "le hicieron [a Trump], a pesar de que lo persiguieron tan cruelmente".Hunter Biden es el primer hijo de un presidente estadounidense en ejercicio en la historia que enfrenta cargos penales. Se le imputan dos acusaciones de evasión fiscal deliberada. No pagó más de 100.000 dólares en 2017 y 2018, según datos oficiales.También fue acusado por delitos relacionados con armas de fuego, por los que se enfrenta a hasta 25 años de prisión en caso de ser declarado culpable. El jurado declaró culpable a Hunter. Dos de los cargos son por haber hecho una declaración falsa al llenar un formulario federal cuando compró un revólver Colt Cobra en Delaware en 2018, y el tercero es por haber poseído un arma mientras consumía sustancias ilícitas.La sentencia de Hunter por violar la ley al comprar un arma está programada para el 12 de diciembre en el estado de Delaware. El caso de evasión fiscal está previsto para el 16 de diciembre en California.

