"Punta del iceberg de la flagrante corrupción": ¿En qué escándalos estuvo implicado Hunter Biden?

"Punta del iceberg de la flagrante corrupción": ¿En qué escándalos estuvo implicado Hunter Biden?

Después de las numerosas acusaciones y escándalos que involucran a Hunter Biden, hijo del presidente de EEUU, Joe Biden, este último lo indultó, a pesar de sus...

Hunter Biden, el primer hijo de un presidente estadounidense en activo en ser acusado y condenado por un delito penal, fue declarado culpable de dos cargos de evasión fiscal deliberada y de otro cargo relacionado con mentir sobre su consumo ilegal de drogas al comprar una pistola. Iba a ser condenado por ambos cargos a mediados de diciembre, pero el 1 de diciembre su padre le concedió por sorpresa el indulto, eximiéndole de responsabilidad legal por los delitos cometidos. La pena máxima en el caso de los impuestos era de 17 años, mientras que el cargo de posesión de armas conllevaba un castigo de hasta 25 años entre rejas.Además de los cargos fiscales, Hunter también se enfrentaba a seis delitos fiscales menores, entre ellos, no pagar sus impuestos a tiempo y hacer deducciones empresariales falsas en las declaraciones. La ira de los republicanos Los detractores de la familia Biden se mostraron indignados por el indulto y el ganador de las presidenciales, Donald Trump, lo calificó de "abuso y error judicial", recordando la dura represión del Departamento de Justicia de Biden contra los manifestantes del 6 de enero, a los que Trump calificó de "rehenes" que "ahora llevan años encarcelados", preguntándose si alguna vez podrán optar por un indulto. La medida tomada por Biden confirma que "bajo el Gobierno demócrata, existe realmente un sistema dual de justicia. Uno que protege a los demócratas y otro convertido en arma contra sus oponentes políticos", tuiteó el senador republicano Ron Johnson, en referencia a la serie de procesos penales dirigidos contra Trump en el intento, ahora fallido, de impedir su regreso al cargo."Los demócratas dijeron que no había nada en nuestra investigación de impugnación. Si ese es el caso, ¿por qué Joe Biden acaba de indultar a Hunter Biden por las mismas cosas que estábamos investigando?", preguntó Jim Jordan, congresista republicano y presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes. La congresista republicana Marjorie Taylor Greene reaccionó al indulto desenterrando un antiguo post en X de Biden sobre que "nadie" está "por encima de la ley", tuiteando "resulta que Hunter sí lo está" y preguntando "¿pero quién va a indultar a Joe?". Incluso algunos demócratas expresaron su pesar por la decisión del actual mandatario de EEUU. El gobernador de Colorado, Jared Polis, escribió que aunque "como padre" "entiende el deseo natural del presidente Biden de ayudar a su hijo indultándolo", le "decepcionó" que el jefe de Estado "pusiera a su familia por delante del país". La decisión sienta "un mal precedente del que podrían abusar presidentes posteriores y que tristemente empañará su reputación", argumentó Polis.¿Condenas fiscales y por armas encubren delitos mayores? A lo largo de las investigaciones penales y los juicios contra Hunter Biden, algunos observadores se mostraron molestos por el hecho de que el Departamento de Justicia se haya centrado en cargos fiscales y de armas comparativamente triviales, en lugar de en delitos potencialmente mucho más graves.En sus palabras, los cargos a los que se enfrentaba Hunter eran solo "la punta del iceberg de la flagrante corrupción sobre la que el presidente Biden y la familia del crimen Biden mintieron al pueblo estadounidense". "Es lamentable que, en lugar de confesar sus décadas de fechorías, el presidente Biden y su familia sigan haciendo todo lo posible para evitar rendir cuentas", añadió Comer.En agosto de 2024, los investigadores de Comer publicaron un informe condenatorio de 300 páginas en el que se detallaba la "conducta impugnable" del mandatario y la presunta actividad delictiva de su hijo. Esto incluía acusaciones relacionadas con el lucrativo puesto de Hunter Biden en el consejo de administración de una empresa energética ucraniana a partir de 2014 —que culminó con el despido por parte del gobierno posterior al golpe de Estado de un fiscal local que investigaba presuntas actividades de blanqueo de dinero—, y acusaciones de esquemas similares de pago por jugar, que implicaban tratos comerciales corruptos con actores de toda Eurasia. Se reveló que el presidente Biden estaba directamente implicado en los esquemas gracias a los informes sobre el llamado "portátil del infierno", un ordenador abandonado por Hunter Biden en un taller de reparación de ordenadores de Delaware en 2019, donde se referían a él en una serie de correos electrónicos de ida y vuelta entre Hunter y sus asociados como el "grandulón". También se confirmó que el mayor de los Biden se dedicó a hacer malabares con alias como Robert L. Peters, Robin Ware y JRB Ware en comunicaciones en línea con su hijo. El New York Post tuvo acceso a los archivos del ordenador portátil antes de las elecciones de 2020 y publicó una serie de historias condenatorias en October Surprise —término acuñado por el director de campaña de Reagan, William Casey, en 1980— que destacaban la supuesta corrupción de la familia Biden. Grandes empresas tecnológicas como Google, Meta* —matriz de Facebook— y Twitter suprimieron y censuraron las historias siguiendo instrucciones de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), que las calificó falsamente de "desinformación rusa."Una encuesta de 2022 reveló que el 79% de los estadounidenses creía que una cobertura "veraz" de la saga del portátil de Hunter Biden habría alterado el resultado de las elecciones de 2020. Otra encuesta reveló que era "muy probable" que el 28% de los votantes hubiera cambiado su voto y que era "algo probable" que otro 25% lo hubiera hecho, de haber conocido la historia del portátil. Trump ha mencionado repetidamente el encubrimiento del portátil de Hunter Biden del FBI como prueba de que le "robaron" las elecciones de 2020. Conspiración internacionalAdemás de hacer trampa en sus impuestos, mentir sobre su consumo de drogas para comprar un arma y supuestamente operar un esquema lucrativo de pago a actores extranjeros en todo el mundo, Hunter Biden también ha sido acusado de mezclarse en una conspiración criminal internacional. En 2022, el Ejército ruso incautó y comenzó a publicar una serie de documentos condenatorios sobre la actividad biológica militar estadounidense en Ucrania. Estos informes incluían revelaciones de que el fondo de inversión Rosemont Seneca, vinculado a Hunter Biden, había participado en la cofinanciación de la investigación de patógenos mortales en biolaboratorios con sede en Ucrania. Aunque los medios de comunicación occidentales desestimaron inicialmente las afirmaciones como "desinformación rusa", el Daily Mail no tardó en corroborar de forma independiente los hallazgos de los militares rusos tras examinar los correos electrónicos de los archivos del ordenador portátil incautado.El ordenador portátil ha resultado ser una fuente inagotable de problemas y vergüenzas políticas y legales para la familia Biden. Además del comportamiento gravemente delictivo relacionado con la corrupción que contenía, el ordenador detallaba la "muy activa" vida personal de Hunter: desde fumar crack ante las cámaras mientras agitaba una pistola y retozaba con strippers y prostitutas, hasta aterrorizar e intimidar a su exesposa y retener la pensión alimenticia de sus hijos.

