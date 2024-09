https://noticiaslatam.lat/20240914/el-contrato-con-rusia-para-explotar-litio-marca-un-impulso-a-la-politica-soberana-de-bolivia--1157503132.html

El contrato con Rusia para explotar litio marca "un impulso a la política soberana de Bolivia"

El contrato con Rusia para explotar litio marca "un impulso a la política soberana de Bolivia"

14.09.2024

Con la firma del contrato entre Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y la empresa rusa Uranium One Group para la explotación en el salar de Uyuni, Bolivia da un paso decisivo hacia la industrialización de este metal, según el ingeniero Ricardo Cardona, especialista en el desarrollo de energías. Según las previsiones de ambas empresas, a partir de 2025 se comenzarían a exportar las primeras toneladas de carbonato de litio.El ingeniero explicó que la EDL implica "un método de absorción que, en comparación con otros métodos, es más ecológico, sin dejar huella de carbono. Además utiliza poca agua y tiene un know how propio de Rusia".Por ello, la firma del contrato "representa un paso muy adelante, por encima incluso de lo que están haciendo las transnacionales en Chile y Argentina, donde explotan sin EDL, sino que lo hacen por medio de las piscinas de evaporación", como la planta inaugurada a finales de 2023 en Uyuni.Cardona evaluó que los profesionales de Uranium One Group podrían asesorar a YLB para que se solucione el problema de filtración que registrado en las piscinas de evaporación. Esta planta tiene capacidad para producir 15.000 toneladas de carbonato de litio al año.Con esta planta y la que se construirá con la empresa de Rusia, proyectada para producir 14.000 toneladas, se podrían totalizar 29.000 toneladas al año, calculó el ingeniero.Comentó que YLB está en tratativas con otras dos empresas de China para instalar más plantas en la región de los 27 salares con litio en los departamentos de Potosí y Oruro.Destacó que YLB se vincula con corporaciones que "no son transnacionales. Son empresas que se adecuan a la ley boliviana, hacen empresas mixtas, en las que el 55% aproximadamente es de YLB, el resto del inversionista, ya sea ruso o chino".En este sentido, resaltó que "no se trata de una transnacional que se adueña de todo y solamente paga regalías. En este caso, son ganancias compartidas que incluyen regalías, en el marco de una relación amigable con la mira puesta en construir otras plantas".Bolivia tiene las mayores reservas de litio en el mundo, con más de 23 millones de toneladas. Por ello, para Cardona "se pueden construir hasta 10 plantas, porque las reservas existen".Un proceso minuciosoSegún Cardona, integrante del Comité de Defensa del Patrimonio Nacional (Codepanal), la firma del contrato tuvo como respaldo las pruebas piloto realizadas en el salar por la empresa rusa, subsidiaria de la estatal Rosatom.Según YLB, con la tecnología de EDL Uranium One Group obtuvo una recuperación de 80% del litio, mientras con el método tradicional de las piscinas de evaporación se llegó apenas al 20%.Para Cardina, la firma del acuerdo representa "un signo de soberanía, de saber captar tecnología sin someterse a ninguna trasnacional. Pero esto se tiene que repetir con más plantas". Opinó que Bolivia también debe invitar a otras empresas de los países del bloque emergente de los BRICS, donde el Gobierno de Luis Arce aspira a ingresar próximamente.El referente de Codepanal remarcó que las negociaciones de la parte de Bolivia "incluyen el compromiso de elevar la cadena de valor, por ejemplo mediante la instalación de centros de investigación, hasta llegar al desarrollo de baterías de litio, muy usadas en las energías renovables para el almacenamiento de electricidad".

bolivia

