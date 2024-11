https://noticiaslatam.lat/20241101/los-efectos-del-nearshoring-hay-una-mayor-dependencia-comercial-de-eeuu-hacia-mexico-1158669861.html

Los efectos del nearshoring: "Hay una mayor dependencia comercial de EEUU hacia México"

Desde finales de 2023, México se ha consolidado como el principal socio comercial de Estados Unidos, superando a China por primera vez en más de 20 años, lo... 01.11.2024, Sputnik Mundo

Es muy conocida la dependencia comercial que desde hace años México tiene hacia el mercado estadounidense, tanto que el país latinoamericano centra más del 80% de sus exportaciones tan solo en Estados Unidos, lo que desde el año pasado lo convierte en su principal socio comercial. Sin embargo, la dependencia comercial de Estados Unidos hacia México ha ido creciendo de manera más importante en los últimos dos años.Esas cifras convierten a México en el principal socio comercial de su país vecino del norte. De acuerdo con las cifras más recientes de la Oficina del Censo de Estados Unidos, a agosto del 2024, México se mantenía como el principal socio comercial de su país vecino del norte ocupando el 16,1% del comercio total de esa nación, ubicándose por delante de Canadá (13,7%) y China (11.3%).Entre enero de 2024 y agosto del mismo año México, agrega el Censo de EEUU, ha exportado a Estados Unidos un total de 334.729 millones de dólares en bienes a Estados Unidos, cifra que supera a los 316.350 millones registrados en el mismo periodo de 2023, por lo que se espera que el monto total de exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos de 2024 supere a las del año anterior."Hay bienes que EEUU no produce o no tiene"Mientras de manera general, México es el mayor exportador hacia Estados Unidos, también lo es en sectores de suma importancia como el automotriz, el de hortalizas y recientemente el de alta tecnología, con lo que la economía estadounidense cada vez depende más de las exportaciones mexicanas, incluso en sectores tan importantes como la alimentación y la tecnología.De hecho, en marzo pasado, la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) reportó en su informe Global Trade Update que en 2023 Estados Unidos aumentó su dependencia comercial con México mientras la redujo con China.De acuerdo con el documento, durante 2023, la economía de Estados Unidos aumentó en 0,8% su dependencia comercial con México, con lo que se registra por segundo año consecutivo un incremento en ese indicador, pues en 2022 también se incrementó un 0,8%.Mientras Washington depende cada vez más comercialmente de México, lo hace menos de Pekín, pues en 2023 disminuyó 1,2% dependencia de China, mientras que en 2022 cayó 2,0%. En el mismo sentido, China redujo 0,8% su dependencia con Estados Unidos en 2023. Durante el mismo periodo, Rusia incrementó 7,1% su dependencia con China.Mayor regionalización, menor globalizaciónLa UNCTAD explica que estos movimientos se explican porque, desde finales de 2022, se ha producido un notable aumento de la proximidad política del comercio y se han registrado tensiones geopolíticas que han afectado los flujos comerciales bilaterales."Esto indica que los patrones de comercio bilateral han estado favoreciendo el comercio entre países con países con posturas geopolíticas similares (un patrón generalmente conocido como friend-shoring). Al mismo tiempo, se ha producido una creciente concentración del comercio mundial para favorecer las principales relaciones comerciales”, destaca la oficina de la Organización de las Naciones Unidas.Islas considera que el mundo se está fragmentando y ya no tenemos ese escenario globalizador, sino un mundo que está apuntando hacia la región. Algunos expertos, destaca, dicen que eso solo es una transición hacia una forma de globalización, pero más regionalizada.Peligros de la revisión del T-MEC Esta mayor integración comercial entre Estados Unidos y México que ha ido creciendo podría verse comprometida durante la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Se tiene previsto que en 2026 se lleve a cabo la revisión formal trilateral sexenal del T-MEC, en la que las partes decidirán si prorrogan el acuerdo otros 16 años; sin embargo, existe zozobra en torno a esta revisión ante el clima que han generado las campañas electorales de Estados Unidos, en la que ambos candidatos han sugerido una actitud más proteccionista para el mercado local."Estados Unidos está en la fase final de su proceso electoral y aquí los discursos son muy incendiarios, sobre todo en la campaña de Donald Trump, quien está anunciando toda suerte de aranceles proteccionistas. Incluso no sería descartable decir que, en caso de que ganara Trump, hubiera una renegociación completa o incluso de una salida por parte de Estados Unidos, lo cual afectaría mucho de estos vínculos comerciales", considera Islas.Vázquez Bravo coincide en la importancia que tendrán los resultados electorales de EEUU para la revisión del T-MEC. "Los negociadores mexicanos deben estar muy conscientes de lo que se va a negociar y conocer realmente todo al fondo para no quedar en desventaja", concluye la especialista en comercio internacional.

