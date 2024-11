Canadá se alinearía a EEUU para que México imponga un "proteccionismo arancelario" contra China

"La renegociación será muy dura y adversa para México, con Robert Lighthizer, quien fue el negociador del T-MEC y se le conoce como proteccionista [...] No llegamos tan en desventaja [con Marcelo Ebrard y Juan Ramón de la Fuente], pero aun así hay que prepararnos y hacerle ver a Estados Unidos que no solo México se beneficia, sino también ellos. Si Trump no entiende, el tema es no doblegarse y, si impone aranceles, responder con lo mismo", consideró Zepeda Martínez.