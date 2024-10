https://noticiaslatam.lat/20241030/trudeau-se-enfrenta-a-su-momento-politico-mas-oscuro-e-incierto-1158635634.html

"Trudeau se enfrenta a su momento político más oscuro e incierto"

"Trudeau se enfrenta a su momento político más oscuro e incierto"

Sputnik Mundo

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, se enfrenta a su momento político “más oscuro e incierto” mientras busca un cuarto mandato, en medio de una ola... 30.10.2024, Sputnik Mundo

2024-10-30T01:15+0000

2024-10-30T01:15+0000

2024-10-30T01:15+0000

internacional

política

justin trudeau

canadá

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/0b/0e/1145715293_0:64:2258:1334_1920x0_80_0_0_d0d9c714032032ad898aab3433149889.jpg

Trudeau aseguró la semana pasada que cuenta con “el apoyo de la mayoría” de los 153 integrantes del Partido Liberal canadiense en la Cámara de los Comunes, pese a que algunos diputados de su partido firmaron una carta en la que pedían que dimitiera como primer ministro de cara a las próximas elecciones, recordó el medio británico.Sin embargo, los analistas consultados por The Guardian consideraron que la “revuelta en el partido” se profundizó en los últimos meses, por lo que el primer ministro canadiense se está viendo obligado a enfrentar las críticas desde el interior de su partido sobre su liderazgo.Scott Reid, funcionario durante la gestión del primer ministro Paul Martin, dijo que es probable que Justin Trudeau y sus operadores “estén conmocionados” y que deben saber que los liberales que están pidiendo su renuncia al cargo podrían ser más que los que actualmente se conocen.El analista Scott Reid agregó que en Canadá no hay una “tradición” de primeros ministros que abandonan su cargo de forma voluntaria, e indicó que “prácticamente todos sufren una derrota electoral” o “saltan en el último momento”, cuando ya no existen posibilidades de ganar. The Guardian consideró que tampoco habría un “sustituto claro” para Trudeau. Detalló que Mark Carney, exgobernador del Banco de Inglaterra, insinuó que podría estar interesado en buscar el liderazgo del partido. También se estarían considerando nombres como Melanie Joly, ministra de Asuntos Exteriores, y Dominic LeBlanc, ministro de Seguridad Pública.El diario aseguró que "prácticamente cualquier candidato" parecería estar en una mejor posición electoral que Justin Trudeau. Un sondeo del medio público CBC, citado por el rotativo, ubica a los liberales casi 20 puntos por detrás de los conservadores. El analista político Eric Grenier señaló a The Guardian que en el pasado ni los "gobiernos impopulares" habrían obtenido "resultados tan bajos en las encuestas". Comentó que el problema del Partido Liberal es que esta "tendencia viene de lejos".

https://noticiaslatam.lat/20241016/los-fracasos-de-trudeau-son-una-leccion-para-los-liberales-de-todo-el-mundo-1158268529.html

https://noticiaslatam.lat/20240926/el-desencanto-por-trudeau-en-canada-el-gobierno-se-ha-metido-en-problemas-1157808653.html

canadá

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

política, justin trudeau, canadá