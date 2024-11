https://noticiaslatam.lat/20241116/europa-no-tiene-la-autoridad-para-dar-lecciones-de-moral-a-nadie--video-1159062070.html

"Europa no tiene la autoridad para dar lecciones de moral a nadie" | Video

"Europa no tiene la autoridad para dar lecciones de moral a nadie" | Video

Si bien Europa fue la cuna de la Ilustración, también fue la matriz del colonialismo, de múltiples genocidios y de los totalitarismos modernos, sostuvo en... 16.11.2024

Entre el 5 y el 8 de noviembre, el historiador y académico italiano Enzo Traverso —autor de títulos como La violencia nazi: Una geneaología europea y Melancolía de la izquierda— visitó la Ciudad de México para impartir una serie con conferencias y presentar su último libro, Gaza ante la historia.Publicado por la editorial Akal y traducido al español por Valentina Olalla Salvador, se trata de una compilación de ocho ensayos en los que el pensador italiano indaga en la tópicos como la distinción entre víctimas y victimarios, orientalismo, "razón de Estado" (staatraison) como la justificación de Alemania para apoyar irrestrictamente las acciones del país hebreo, antisionismo y antisemitismo, la instrumentalización de la memoria del Holocausto, así como la condena del ataque sorpresa de Hamás contra Israel.Echando mano de autores como el revolucionario y filósofo Frantz Fanon, el escritor y luchador de la resistencia contra el nacionalsocialismo Jean Améry y el escritor y periodista Giorgio Bocca, entre otros, el autor pondera que las acciones de Hamás, tildadas de terrorismo en Occidente, son "el reverso dialéctico del terrosimo del Estado israelí".Y agrega que el "concepto de terrorismo siempre ha sido controvertido y difícil de definir", mientras que la "única diferencia normativa que separa a los combatientes de un grupo o una organización terrorista de los soldados de un ejército es de típo jurídico".Por consiguiente, Enzo Traverso argumenta que defender la "superioridad ética de los ejércitos sobre los grupos terroristas es un prejuicio que la historia ha refutado innumerables veces".El carácter genocida de las acciones de Israel es incuestionableA propósito de la charla que Traverso sostuvo con la filósofa judía Silvana Rabinovich, que se realizó en el marco de los 100 años de la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL) de la UNAM, Sputnik conversó con el historiador.Así, el intelectual italiano observó en primer lugar que, en los seis meses que siguieron a la publicación de su libro en español, muchos de los análisis e interpretaciones que realizó en este quedaron confirmados.Respecto a los enfrentamientos entre barras de fútbol israelíes y holandesas que se registraron la noche del jueves 7 de noviembre en Ámsterdam tras el partido del Maccabi Tel Aviv contra el Ajax —actos que Israel, las autoridades de los Países Bajos y la prensa occidental describieron como "ataques antisemitas"—, el académico sostuvo que, después del 7 de octubre de 2023, es innegable que han habido actos de antisemitismo en diversos países, como graffitis ataques en sinagogas."Esos son formas de antisemitismo que hay que denunciar y combatir", señaló Traverso. Sin embargo, apuntó que, por el momento, es imposible describir lo que pasó sin contar con información más precisa y clara."No tengo información suficiente para tomar una posición clara. He leído Le Mond y The New York Times (...). Entonces, lo que yo sé es porque se conoce de los otros videos, es que había seguidores del equipo israelí que desfilaron en Ámsterdam lanzando eslóganes genocidas, diciendo: 'apoyamos al ejército, al Tzahal [Fuerzas de Defensa de Israel], para que acabe el trabajo en Gaza'", relató el historiador.Agregó que pudo escuchar otros testimonios de israelíes que relataron haber sido perseguidos y atacados afuera de sus hoteles o del metro, lo que sería, a todas luces, un ataque antisemita."Creo que es lamentable, a pesar de lo que pudo provocar esto, porque es un acontecimiento que ya fue tomado como pretexto por Israel (...) para incrementar, modificar su campaña en contra del supuesto antisemitismo de los defensores de la causa palestina. Y entonces, hay que tener cuidado, porque cada acto violento puede ser instrumentalizado en contra de la causa palestina", analizó Traverso.El Holocausto como religión civil en EuropaDurante la conversación con la filósofa argentina naturalizada mexicana, Silvana Rabinovich, en el Aula Magna de la FFyL, el historiador habló de la memoria del Holocausto como religión civil de la democracia y los derechos humanos en la Unión Europea.En palabras de Enzo Traverso, la memoria del Holocausto se convirtió en un elemento de la identidad nacional alemana y forma parte de su conciencia histórica."Ser alemanes significa reconocer que en la historia de su país hay los crímenes nazis y el genocidio [judío]", dijo Traverso.Además, explicó que dicha memoria del Holocuasto permitió conquistas como el reconocimiento de que el país germánico está configurado por una multiplicidad étnica que enriquece su cultura e historia."Hoy en Alemania hay ciudadanos alemanes que son negros, que son árabes, que son musulmanes, que tiene orígenes de lo más distintos y hoy los alemanes, cuando son las Copas del Mundo, se van al estadio y defienden a su equipo, que es un equipo hecho de gente que tiene apellidos que no son para nada alemanes. Y eso es un cambio fundamental y muy positivo, Alemania se reconoce como un país multicultural, multiétnico, multireligioso, y esa es una de las consecuencias de la memoria del Holocausto", relató el historiador.Europa es la matriz de múltiples genocidiosCuestionado sobre el giro de dicha "religión civil" y su instrumentalización discursiva por parte de Europa para apoyar irrestrictamente a Israel, el historiador ponderó que si bien Europa fue el lugar de la Ilustración, también fue la matriz de múltiples genocidios"Europa fue el lugar de la Ilustración, pero hay una dialéctica de la Ilustración [entonces], Europa fue también la matriz del colonialismo, la matriz de múltiples genocidios, la matriz de los totalitarismos modernos", analizó el intelectual.Por lo anterior, el pensador consideró que la Unión Europea tiene que reflexionar sobre su propio pasado, para lo cual es menester que incorpore las críticas que se han realizado desde el mundo poscolonial.Finalmente, el historiador observó que el sur global, en especial el papel de México, puede jugar un papel fundamental ante el genocidio palestino que perpetra Israel en la Franja de Gaza."Cuando yo hablo de sur global, yo me refiero a la opinión pública del sur global, una opinión que puede jugar un papel fundamental en la expresión de una indignación global en contra del genocidio que se produce en Gaza", dijo Traverso. "Un país como México, que es parte del sur global, que es uno de los países más importantes del sur global, puede jugar un papel en la escena internacional (...) y la ruptura de relaciones diplomáticas podría tener un impacto simbólico muy fuerte, eso es cierto".

