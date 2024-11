https://noticiaslatam.lat/20241108/israel-enviara-dos-aviones-a-amsterdam-para-evacuar-a-hinchas-agredidos-por-propalestinos-1158875281.html

Se desatan disturbios contra hinchas de fútbol israelíes en Ámsterdam | Video

Se desatan disturbios contra hinchas de fútbol israelíes en Ámsterdam | Video

Sputnik Mundo

08.11.2024

Diez ciudadanos resultaron heridos y dos personas desaparecieron, señaló el ministro israelí de Exteriores, Gideon Sa'ar, al aconsejar a los ciudadanos que permanezcan en sus hoteles.Según el diario Haaretz, unos 3.000 aficionados del Maccabi viajaron a Holanda para presenciar el partido, que el equipo israelí perdió por 5-0.En videos publicados en las redes sociales, se ve a hinchas del Maccabi israelí siendo atacados en varios lugares de la ciudad después de asistir al partido. En las imágenes se ve cómo los hinchas son golpeados y perseguidos, y cómo algunos se atrincheran en tiendas y edificios. Otros videos muestran a israelíes tirándose a canales para evitar a los agresores.Antes del partido, el diario español AS informó de que un grupo propalestino planeaba protestar fuera del estadio. Se informó de que, además de la seguridad habitual del Maccabi, agentes del Mossad se unirían al equipo para proporcionar protección adicional.Según las autoridades locales, la situación se calmó en la última hora, y los israelíes recibieron instrucciones de refugiarse en sus lugares de estancia.La policía neerlandesa precisó que un total de 57 personas fueron arrestadas, entre ellas una treintena de personas en el estadio Johan Cruijff Arena y sus alrededores, principalmente por alterar el orden público y portar o encender fuegos artificiales. Debido a los disturbios, la policía todavía mantiene una presencia visible en la ciudad.¿Qué dicen las autoridades?El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ordenó el envío de dos vuelos de emergencia para evacuar a los israelíes de los Países Bajos.A su vez, el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, indicó que estaba en contacto permanente con la Policía de Israel, que había estado coordinando con las fuerzas del orden holandesas para "rescatar a los ciudadanos israelíes, y para investigar los graves incidentes de linchamiento en los Países Bajos".El ex primer ministro, Naftali Bennett, publicó en X para decir que los turistas israelíes estaban siendo atacados "de una manera que parece poner en peligro la vida".Por su parte, el embajador de Israel ante las Naciones Unidas, Danny Danon, pidió a la ONU que condenara el pogrom.Además, el Consejo de Seguridad Nacional de Israel emitió una nueva advertencia a israelíes y judíos en los Países Bajos."Eviten los movimientos en la calle y enciérrense en las habitaciones de hotel. Debe evitarse la exteriorización de símbolos israelíes y judíos", declaró el organismo.La reacción de las autoridades neerlandesasEl canciller de Países Bajos, Dick Shoof, confesó que se siente "horrorizado por ataques antisemitas contra ciudadanos israelíes"El líder de la extrema derecha holandesa, Geert Wilders, lamentó el incidente que calificó como "un pogromo en las calles de Ámsterdam". "Nos hemos convertido en la Gaza de Europa. Musulmanes con banderas de Palestina cazando a judíos. NO voy a aceptarlo. NUNCA", tuiteó Wilders que responsabilizó al Gobierno por no haber garantizado la protección de ciudadanos israelíes.

