¿Por qué los medios occidentales repiten la propaganda israelí?

La ofensiva de Israel en la Franja de Gaza que ha matado a más de 42.000 palestinos, su invasión reciente en el Líbano y, en general, sus acciones en Oriente Medio, suelen ser descritas en los medios occidentales según la narrativa marcada por Tel Aviv.Por ejemplo, en una nota publicada el 16 de octubre, luego de que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) denunciara que la ayuda a la Franja de Gaza ingresa a cuentagotas, la BBC publicó un titular enfatizando que Israel refutó al organismo internacional.Sólo un día antes, el diario estadounidense The Wall Street Journal publicó una columna de opinión con el encabezado, Las fuerzas de paz de la ONU son el mejor amigo de Hizbulá, días después de que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) bombardearan varias posiciones de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas para el Líbano (FPNUL)."Las fuerzas de paz de las Naciones Unidas conocidas como Unifil tenían una tarea: mantener a los terroristas armados fuera del Líbano, donde podían disparar contra Israel. Fracasó tan estrepitosamente que Israel tuvo que ir a la guerra para expulsar a los terroristas. Entonces, ¿qué hace la Unifil? Se niega a luchar, se niega a moverse y culpa a Israel de poner en riesgo a quienes no son fuerzas de paz", reza el primer párrafo del texto.Pero una de las premisas más repetidas en los medios de comunicación occidentales respecto a las acciones de Israel en Oriente Medio es que estas se sustentan en su presunto derecho a la autodefensa, luego de que, el 7 de octubre de 2023, el movimiento palestino Hamás coordinó un ataque contra más de 20 comunidades israelíes que derivó en el asesinato de 1.200 israelíes y la toma de 250 rehenes, a lo que Tel Aviv respondió con una declaración de guerra a Hamás y emprendió una serie de de bombardeos que han asesinado, hasta el momento, al menos a 42.500 palestinos en la Franja de Gaza, la mayoría mujeres y niños."Islamofobia y arabofobia"En entrevista con Sputnik, el investigador del Instituto de Estudios Latinoamericanos y Caribeños de la Universidad del Norte de Barranquilla, Colombia, Héctor Galeano, detalló que los medios tradicionales, tanto internacionales como locales, se limitan a presentar la versión israelí de lo que ocurre en Oriente Medio, favoreciendo al país hebreo."Es decir, desde la perspectiva de ellos, hubo crímenes muy dramáticos, al decir que hubo bebés decapitados —lo cual ni siquiera se ha comprobado— y el consumidor normal, si se me permite la expresión, se casa con esa versión", observó el académico.Sin embargo, esa forma de presentar la información, dijo Galeano, funciona para deshumanizar a las personas, pues el objetivo es estigmatizar al palestino en particular y al mundo árabe y musulmán en general, presentándolos como terroristas y un verdadero peligro para la democracia y la cultura occidental.¿Israel necesita una justificación?En la misma línea, el experto colombiano en la cuestión palestina George Isaac dijo a Sputnik que, al repetir una y otra vez que Israel está ejerciendo su derecho a la autodefensa, los medios de comunicación contribuyen a legitimar acciones que no son de autodefensa, sino la profundización de la agresión israelí.Cuestionado sobre el impacto que la narrativa hegemónica produce en las audiencias, el experto observó que, en primer lugar, cualquier posición crítica hacia Israel queda neutralizada."Eso es lo que los medios hegemónicos quieren, porque si hay algo que puede detener un genocidio es que el público en general, en el mundo, se levante contra los poderes que lo están cometiendo y, sobre todo en este caso, contra quienes lo están financiando, que es Estados Unidos", ponderó el experto colombiano de ascendencia palestina.El lenguaje es fundamentalEn días recientes, diversos usuarios de X (antes Twitter) denunciaron que la plataforma de redes sociales impide seguir a la cuenta titulada Palestina Hoy, incluso tras repetidos intentos.Al respecto, George Isaac observó que se trata de un ejemplo más del bloqueo a la verdad sobre lo que ocurre en Palestina, toda vez que dicho perfil de redes sociales se ha dedicado a compartir, en tiempo real, imágenes sobre la catástrofe humanitaria que se vive en el enclave, desde los bombardeos, hasta el hambre y las enfermedades a las que Israel ha sometido a la población civil."Israel no sólo existe por las balas y por los misiles, Israel existe principalmente por la propaganda. Y esa es la que se les ha derrumbado con esta mentira, los sionistas llevan décadas usando todas las herramientas posibles de propaganda, desde la música, el cine, intelectuales, académicos, políticos, etc., para demonizar al árabe, a quien pintan con un turbante, con una AK-47, como el demonio, borrando todo el pasado iluminado árabe, de tantos aportes que hizo a la humanidad, para decirle al ciudadano común que esos son unos terroristas", relató el experto.Y añadió que esa deshumanización del mundo árabe es el gran aporte de la propaganda mediática. "No han matado con balas, sino con la pluma y con imágenes", observó.Por su parte, Héctor Galeano apeló a que las personas que deseen informarse sobre lo que ocurre en Oriente Medio recurran al pensamiento crítico para contrastar todas las fuentes que llegan a sus manos.

