Oposición elige a Luisa González como su candidata por la presidencia de Ecuador

QUITO (Sputnik) —La abogada Luisa González fue electa el 10 de agosto para disputar, junto con el movimiento Revolución Ciudadana (considerado de izquierda)... 10.08.2024

"Tenemos como vicepresidente a Diego Borja y como presidenta a la compañera Luisa González", proclamó el buró político de la RC desde el "Coliseo Voltaire Paladines Polo", ubicado en la ciudad de Guayaquil, al suroeste del país. La decisión fue vitoreada por varios miles de seguidores y miembros de la organización política con gritos de "Luisa, presidenta" y "una sola vuelta". González, de 46 años, también exlegisladora, ganó la primera vuelta en las elecciones presidenciales anticipadas de 2023, sin embargo, no alcanzó los votos para proclamarse como vencedora y posteriormente perdió en el balotaje frente al ahora presidente Daniel Noboa, por la alianza ADN (centro derecha). También Noboa fue designado la víspera como precandidato de su agrupación política para la presidencia en los comicios de febrero próximo. En un breve discurso ante los simpatizantes, González, presidenta nacional de la RC, cuestionó las medidas aplicadas por sucesivos gobiernos en los últimos 7 años en detrimento de los sectores vulnerables —y más recientemente durante la administración de Noboa—, como el aumento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el registro de un 65% de la población económicamente activa sin empleo, entre otros. Señaló que "es tiempo de parar la mentira" y que el "Estado no puede ser para beneficiar a una familia", ni "para dejar olvidado a nuestros agricultores". González aludió al Grupo Noboa, que debe al Servicio de Rentas Internas unos 89 millones de dólares y es propiedad de la familia del presidente, hijo del multimillonario Álvaro Noboa, cinco veces candidato a la presidencia. Entre los oradores en esta Convención Nacional estuvo por vía telemática Rafael Correa, expresidente de Ecuador de 2007 a 2017 y líder de la RC, y presencialmente pronunciaron discursos Marcela Aguiñaga, prefecta de la provincia de Guayas por esta agrupación política; Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, y la vicealcaldesa de esa ciudad, Blanca López, dirigente juvenil, así como Pábel Muñoz, alcalde de Quito, y Paola Pabón, prefecta de la provincia de Pichincha. A su turno, Correa alertó la importancia de no aceptar alianzas con cualquier agrupación autoproclamada de izquierda, en particular con aquellas que, en su opinión, serían responsables de la situación del país porque apoyaron a la "derecha neoliberal" en el poder. "Ante tanta tragedia, sí, es momento de la unidad, pero no la unidad a cualquier costo", aseveró el exmandatario respecto a las conversaciones iniciadas por varias organizaciones de izquierda en las cuales participa la RC y que podrían derivar en una candidatura única frente al proceso electoral del próximo año.

