"Se podría triplicar la inseguridad": la crisis energética pone a prueba a Ecuador

La crisis energética que atraviesa Ecuador debido a la falta de lluvias parece no acabar prontamente y comienza a poner a prueba a todo el sistema político ecuatoriano. Mientras los niveles de agua en las mayores represas del país, Coca Codo Sinclair y Mazar, se acercan a niveles críticos, la Asamblea Nacional ecuatoriana aprobó por unanimidad una Ley Energética y el presidente, Daniel Noboa, busca acercar posiciones con el Gobierno de Colombia para volver a comprarle energía.La falta de lluvias mantiene en su nivel mínimo a la represa de Mazar, ubicada en el cantón Azogues, la segunda más importante del país. De acuerdo a las autoridades, el nivel del agua se encuentra muy cercano a los 2.110 metros sobre el nivel del mar necesarios para operar y en los últimos días debió suspender su actividad durante horas por falta de agua.En Coca Codo Sinclair, el complejo hidroeléctrico más importante de Ecuador, también estuvo generando energía muy por debajo de sus posibilidades: según el medio Teleamazonas, la represa generó 576 megavatios entre el 1 y el 26 de octubre, cuando su capacidad es de 1500 megavatios. De todos modos, algunas lluvias registradas a partir del 28 de octubre mejoraron un poco la situación.Así las cosas, los apagones programados debieron extenderse, alcanzando las 14 horas diarias durante la penúltima semana de octubre.Para el experto, una de las mayores consecuencias del agravamiento de los apagones es que "genera una crisis económica espantosa" en un país que "nunca se repuso de la pandemia" de COVID-19 y que, según Moreno, también derivó en la crisis de seguridad que también afecta al país.Algo similar apuntó, consultado por Sputnik, el también analista Omar Sempértegui. "La crisis energética es un producto del debilitamiento institucional y, por ende, da resultado una crisis social similar a la pandemia", sostuvo el analista, señalando que los ecuatorianos van intentando generar "una sub-burbuja económica para sobrellevar los apagones". "Estamos viviendo una segunda recesión económica que, eventualmente, calentará las calles", añadió.Para Moreno, que considera que la crisis de seguridad ecuatoriana se relaciona más con la crisis económica que con el tráfico de drogas, si la crisis energética y las largas horas de apagones se siguen extendiendo en el tiempo puede aumentar todavía más la inseguridad.El papel del correísmo y la Asamblea NacionalEn efecto, la crisis energética toma a Ecuador en los meses previos a unas nuevas elecciones en las que el presidente, Daniel Noboa, buscará la reelección en competencia con otros 15 binomios.Sempértegui subrayó que el panorama de cara a esos comicios es "de total incertidumbre" producto de un porcentaje de indecisos mayor al 30% y una oferta electoral caracterizada por "la dispersión del sistema de partidos y la atomización del espectro político". Un escenario similar se dio durante el Gobierno de Guillermo Lasso (2021-2023), que si bien ganó las elecciones "no obtuvo una cantidad significativa en la Asamblea, lo que provocó que su capacidad de gobernar y negociar se viera limitada".Pero no todos parecen ser desencuentros entre el Gobierno y la Asamblea Nacional. Recientemente, Noboa logró la aprobación unánime en el legislativo de la denominada Ley Energética, un proyecto enviado de forma urgente por el Ejecutivo para otorgar nuevas facilidades para la inversión privada en materia de energía.Si bien algunos representantes de Revolución Ciudadana y otros partidos de oposición cuestionaron que el texto no resuelve, al menos a corto plazo, los problemas energéticos, justificaron su voto a favor del proyecto alegando que no querían dar un pretexto al mandatario para no poder resolver la crisis. En esa línea, Sempértegui recordó que "no es la primera vez" que la Asamblea Nacional aporta sus votos para proyectos del Gobierno. "A diferencia de Lasso, Noboa no puede usar el argumento de que 'no lo dejan gobernar'", apuntó el analista.Aun así, puede que el correísmo no logre convertir los problemas del Gobierno de Noboa en un apoyo a la candidatura de Luisa González, proclamada como candidata de Revolución Ciudadana para 2025. Para ambos analistas, el correísmo se ha centrado demasiado en defender a sus miembros de acusaciones judiciales y casos de lawfare y ha descuidado hacer valer logros propios. En cualquier caso, Moreno enfatizó que Ecuador "es impredecible" y, si el correísmo no se beneficia de los malos resultados de Noboa, de todos modos será "un protagonista" de la campaña.

