Menos producción y más despidos: los apagones impactan en la industria ecuatoriana

10.10.2024

Si bien los apagones masivos, planificados y sorpresivos, afectan a Ecuador desde hace meses como consecuencia de la falta de lluvias, los cortes en el suministro de energía eléctrica ya están afectando decididamente a la economía e incluso provocando cambios sustanciales en el mercado laboral ecuatoriano.La situación tocó su punto más álgido en los primeros días de octubre, cuando el Centro Nacional de Energía (Cenace), ente rector del mercado eléctrico ecuatoriano, anunció que los apagones programados no solo incluirían a sectores residenciales sino también a empresas e industrias.El ente informó a las empresas que aplicaría cortes de hasta 10 horas por día entre las 8 y las 18 horas por un plazo de 15 días en varias ciudades del país. Según el sitio ecuatoriano Primicias, los cortes comenzaron sin previo aviso en parques industriales de ciudades como Cuenca y Ambato y también estaban anunciados en Quito y Guayaquil.Los anuncios alarmaron a los empresarios, que a través del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE) exigieron un ámbito de diálogo con el Gobierno. Tras las primeras reuniones que se realizaron a partir del 7 de octubre, el Gobierno ecuatoriano se comprometió a revisar la medida con la intención de morigerar las afectaciones.En diálogo con Sputnik, el economista ecuatoriano José Orellana afirmó que la crisis energética se suma a otros problemas importantes del país que ya estaban golpeando a la economía ecuatoriana, como los altos índices de criminalidad y violencia y el incremento de la morosidad tanto en créditos bancarios como en cooperativas de ahorro y crédito. Un cóctel que, según el experto, hará que la economía ecuatoriana termine el año con un decrecimiento de entre 0,3% y 1% del PBI.Sin cadena de frío ni procesos de producciónPero los apagones generan problemas inmediatos en industrias y comercios. Uno de ellos, explicó, tiene que ver con "la pérdida de la cadena de frío", un factor clave para la producción y trazabilidad de artículos estratégicos como pescado y camarón, cruciales para las exportaciones del país.Orellana señaló que los apagones de 10 horas también impiden trabajar normalmente en actividades como la fabricación de llantas o metalúrgicas, en las que se requieren largos procesos de calentado que no pueden ser interrumpidos ni divididos en medias jornadas.Las compañías que pueden hacerlo, comenzaron a modificar sus horarios para poder mantener sus actividades en los horarios en los que no hay apagones. Un artículo de la televisora Ecuavisa da cuenta de que varias empresas del parque industrial de Cuenca comenzaron a reorganizar sus turnos, por ejemplo, entre las 18 y las 3 de la mañana.Orellana agregó que el funcionamiento nocturno también agrega otros desafíos a las compañías y a los trabajadores, como la necesidad de aplicar nuevas medidas contra la delincuencia. Además, recordó, "hay consumos que son hechos en horarios particulares: por más que abras un restaurante en la noche no significa que la gente vaya a ir a esa hora".En ese sentido, también mencionó que muchos pequeños restaurantes se han visto obligados a reducir su actividad o el número de empleados, muchas veces para dedicarse exclusivamente a los envíos a domicilio, algo similar a lo que le había ocurrido al sector gastronómico con la pandemia de COVID-19.Para el experto, si la industria encuentra problemas para adaptarse a los apagones, más difícil es la situación para el comercio en general, que aporta mucho empleo en el país. Allí también los problemas para mantener las cadenas de frío se vuelven cruciales y pueden generar, por ejemplo, que "se pierdan millones de litros de leche por falta de refrigeración".Además, Orellana consignó que la mayoría de los comercios no cuenta con sus propios generadores de electricidad y, los que sí los tienen, solo alcanzan para situaciones puntuales y de emergencia y no para suplir apagones de más de 10 horas diarias.La situación se agrava al avanzar el mes de octubre, una época en la que se produce y comienza a preverse la época de ventas navideñas, ya fuerte en Ecuador desde los últimos días de noviembre.Una crisis que se traduce en despidosPor todo eso, Orellana prevé que la crisis energética provoque un incremento en el desempleo, que en el mes de agosto de 2024 ya había alcanzado el 4%, un 0,5% más que en el mismo mes del 2023. El economista explicó que ese dato todavía no refleja el efecto de la crisis energética pero aseguró que "se nota" que ya hay un impacto negativo en el mercado laboral.En una conferencia de prensa tras los primeros apagones industriales de octubre, la presidente del CEE, María Paz Jervis, había asegurado que "es nuestro mayor miedo tener que prescindir de colaboradores y que esto nos lleve a la imposibilidad de honrar las obligaciones".En cualquier caso, medios ecuatorianos ya recogen casos particulares de empresas que atribuyen a la crisis energética el despido de empleados. De acuerdo al medio Extra, la empresa metalúrgica Metaltronic, por ejemplo, anunció el despido de 100 de sus 260 trabajadores como consecuencia de los apagones.

