Si Trump intenta alejar a China de América Latina podría "causar el efecto opuesto"

Si Trump intenta alejar a China de América Latina podría "causar el efecto opuesto"

Sputnik Mundo

El presidente electo de EEUU, Donald Trump, buscará probablemente alejar a los capitales chinos de América Latina, en el marco de su guerra comercial contra el... 08.11.2024, Sputnik Mundo

El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca promete volver a poner a los vínculos entre China y América Latina en la mira de Washington. Es que, con el gigante asiático como adversario comercial declarado, es esperable que el segundo gobierno de Trump apuesta por volver a reeditar una suerte de Doctrina Monroe que vuelva a gritar "América para los americanos" con la esperanza de espantar las inversiones y el comercio entre América Latina y Pekín.Con la migración ilegal, el crimen y el tráfico de drogas como excusas, Trump ha nutrido su campaña electoral de amenazas de aranceles de al menos 25% para países como México o China, país al que acusa de enviar fentanilo a EEUU a través de suelo mexicano. Pero, además, la competencia comercial entre Washington y Pekín hace esperar que directamente EEUU busque alejar toda la presencia económica china de América Latina.Un análisis de la revista estadounidense Foreign Policy del mes de octubre pronostica que el Gobierno de Trump buscará ejercer "una presión más explícita" para que América Latina tome partido en la contienda entre ambas potencias. El propio artículo advierte que, ya en su primer mandato, esta política acabó empujando a varios países latinoamericanos a, paradójicamente, acercarse más a China.Carlos Aquino, director del Centro de Estudios Asiáticos de la Universidad Mayor de San Marcos, dijo a Sputnik que, a pesar de las claras intenciones de Trump de perjudicar a China, "no están muy claros los efectos" que podrían tener sus eventuales medidas. De hecho, comentó, es posible que algunas terminen siendo beneficiosas para los países latinoamericanos.Aquino remarcó que, si bien podría ejercer presiones, Washington "no puede prohibir" a los países latinoamericanos comerciar con China, más cuando una política económica más proteccionista por parte de EEUU solo daría incentivos para que los países de la región, especialmente los sudamericanos, sigan escogiendo al gigante asiático como un socio comercial más abierto.El analista remarcó que, de hecho, una de las razones que llevaron a los países latinoamericanos a acercarse comercialmente a China es que "las empresas estadounidenses no invierten en la región". "Si se vuelven aislacionistas y dejan de invertir va a ser más contraproducente para ellos", añadió.Inversiones estadounidenses que no lleganEn esa línea, el periodista argentino Germán Mangione, director del Observatorio de Actividades de los Capitales Chinos en Argentina y América Latina, apuntó que la expectativa de una llegada de inversiones estadounidenses que suplanten las chinas es "la expectativa que tiene el Gobierno de Javier Milei". Sin embargo, remarcó que "eso también se había dicho en el primer Gobierno de Trump y después no se concretó o sus resultados fueron muy escasos".Mangione se valió del primer Gobierno de Trump (2017-2021) como ejemplo de un período en el que, a pesar de lo discursivo, "no se efectivizó una mayor influencia económica de EEUU en la región", más allá del peso que ya tiene como socio comercial en algunos de los países latinoamericanos.Por el contrario, señaló el analista, la potencia norteamericana "se va a concentrar el reducir los déficit comerciales que tiene", lo que incluso podrá terminar perjudicando a los sectores exportadores de Argentina y Brasil, por ejemplo, que compiten con la producción estadounidense.El experto argentino identificó a Brasil como el país sudamericano que quizás puede verse más "presionado" en sus relaciones con EEUU y China, con quien comparte el grupo BRICS. Para Mangione, la Casa Blanca de Trump buscará "ejercer una mayor presión para que Brasil limite su asociación con China", algo que, quizás, también puede tener repercusiones en el Mercosur.Aquino aportó que, si bien EEUU sigue siendo un fuerte socio comercial para México y Centroamérica, China ha ganado mucho espacio en el comercio y las inversiones en Sudamérica, particularmente en Brasil, Bolivia, Perú y Chile. "La presencia china está muy establecida y no creo que afecten demasiado las presiones", concluyó.El académico peruano señaló además que la propia matriz productiva de los países sudamericanos tiende a acercarnos más a China que a EEUU. "Nosotros exportamos commodities y EEUU o Europa ya no los compran porque hace tiempo que dejaron de ser las grandes fábricas del mundo", aseveró, señalando que esas exportaciones tienen ahora como destino natural a mercados asiáticos como China pero también la India.

