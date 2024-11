https://noticiaslatam.lat/20241107/podria-acabar-guerra-comercial-chino-estadounidense-con-la-presidencia-de-trump-1158853142.html

¿Podría acabar guerra comercial chino-estadounidense con la Presidencia de Trump?

A juzgar por la situación actual, el volumen total del comercio entre China y Estados Unidos sigue siendo bastante grande y Washington tiene cierta dependencia de los productos chinos, especialmente de los de primera necesidad, precisa. En su opinión, esta vez, tras la posible reelección de Trump como presidente, la guerra comercial entre ambos países "no será necesariamente más feroz"."Después de todo, los años de guerras comerciales también han hecho que EEUU se dé cuenta de que los intercambios comerciales y los lazos económicos entre China y Estados Unidos no pueden cortarse por completo, aunque se recorten deliberadamente. Sin embargo, esto no impide que Trump utilice este hecho como moneda de cambio con China", indica el profesor asociado.Además, en sus palabras, Washington es ahora más proclive a librar una guerra tecnológica. Si esto desencadena una verdadera disputa comercial, "me temo que hará mucho daño al propio EEUU", porque los precios de los productos chinos son más bajos, lo que puede desempeñar un gran papel a la hora de frenar la inflación en el país norteamericano, señala.En cuanto a las declaraciones de Trump de que "si gana las elecciones presidenciales, tenía la intención de aumentar los aranceles sobre los productos procedentes de China", se trata más bien de meros discursos de campaña, agrega. Las elecciones presidenciales estadounidenses se celebraron el 5 de noviembre. Donald Trump declaró su victoria en su discurso, dirigiéndose a sus partidarios en la sede de su campaña en Florida. Además, calificó su resultado en las presidenciales como "una victoria política nunca antes conocida en la historia de Estados Unidos".El presidente chino, Xi Jinping, en un telegrama de felicitación al republicano, manifestó la esperanza de que Pekín y Washington pudieran encontrar el camino correcto de coexistencia y manejar adecuadamente los desacuerdos.El próximo 17 de diciembre, el Colegio Electoral se reunirá en cada estado para confirmar a Trump como el nuevo presidente. El nuevo Congreso realizará el conteo de los votos y certificará los resultados el 6 de enero de 2025, mientras que la toma de posesión tendrá lugar el día 20 de ese mismo mes.

