"México está en la línea de fuego de Donald Trump"

"México está en la línea de fuego de Donald Trump"

México es probablemente el país al que más afectará la eventual llegada del republicano Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos

Según el reporte, las afectaciones de un segundo mandato de Trump podrían ir desde la imposición de tarifas hasta el envío de tropas para combatir a grupos mexicanos del crimen organizado, aun sin la autorización del Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.En materia migratoria, dice el medio, Trump ha prometido que su Gobierno contratará a 10.000 nuevos agentes para patrullar la frontera entre Estados Unidos y México y ha propuesto utilizar parte de los fondos de las Fuerzas Armadas para controlar la inmigración irregular. "Ya hemos visto lo que hace Trump. Lo que está proponiendo es la versión 3.0 del mismo aumento de las presiones sobre México [para detener la migración que viene de Centroamérica]", dijo a The New York Times Tonatiuh Guillén, exdirector del Instituto Nacional de Migración de México (INM). Según él, en 2019 las exigencias de Trump llevaron a México a desplegar a elementos de su Guardia Nacional para contener a las personas migrantes que venían del sur y centro del continente. "México cedió a las presiones en ese entonces, y la pregunta es si México volverá a ceder. Creo que la probabilidad de que lo haga es alta", agregó GuillénConforme al análisis, el eventual Gobierno de Trump podría promulgar nuevas prohibiciones de tránsito y entrada, endureciendo aún más la frontera.En su discurso de victoria pronunciado la madrugada de este 6 de noviembre en Florida, Trump reiteró que reforzará la seguridad en la frontera con México, pero admitió que permitirá el ingreso por vías legales de personas migrantes.Trump también ha prometido llevar a cabo el mayor programa de deportaciones de la historia de Estados Unidos, dirigido a muchos de los 11 millones de inmigrantes indocumentados que se calcula que viven en el país norteamericano. Los inmigrantes indocumentados proceden sobre todo de México y Centroamérica, aunque un programa de deportación masiva se enfrentaría a problemas jurídicos y logísticos. Si se envía a los migrantes mexicanos a su país de origen, gran parte del dinero que envían a México —63.000 millones de dólares en 2023— caería en picada, lo que privaría a la economía mexicana de una de sus fuentes de ingresos más importantes, observó Raúl Hinojosa, director del Centro para el Desarrollo y la Integración de Norteamérica de la UCLA, en entrevista con The New York Times. Por otra parte, el diario resalta las amenazas que profirió el presidente Trump durante la campaña electoral, en las que advirtió al país latinoamericano que impondría aranceles a las importaciones de México, que supuestamente dañen a la industria estadounidense.En uno de sus últimos mítines, Trump prometió imponer inmediatamente aranceles del 25% a todos los productos procedentes de México a menos que el Gobierno mexicano detenga el flujo de migrantes y drogas hacia Estados Unidos.Trump también ha amenazado con imponer aranceles del 100%, o incluso del 200%, a los vehículos importados de México. Eso podría asestar un duro golpe a una industria que exporta cerca de 90.000 millones de dólares en vehículos terminados a Estados Unidos, lo que representa alrededor del 5% del PIB de México.Por último, señala el medio, está el tema del combate al narcotráfico, en el que Trump sugirió disparar misiles a México para eliminar laboratorios de drogas.Otros dirigentes republicanos han abrazado desde entonces la idea de utilizar la fuerza militar estadounidense contra los cárteles en territorio mexicano, incluso sin el consentimiento de México.

