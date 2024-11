https://noticiaslatam.lat/20241108/putin-envia-el-mensaje-de-una-rusia-cordial-que-aboga-por-un-nuevo-orden-mundial-1158867123.html

Putin envía el mensaje de una "Rusia cordial" que aboga por "un nuevo orden mundial"

Putin envía el mensaje de una "Rusia cordial" que aboga por "un nuevo orden mundial"

Sputnik Mundo

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, marcó la agenda de acciones y temas para que el mundo se encamine a un nuevo orden mundial, durante su participación en... 08.11.2024, Sputnik Mundo

2024-11-08T00:18+0000

2024-11-08T00:18+0000

2024-11-08T00:18+0000

internacional

club de debates valdái

rusia

vladímir putin

💬 opinión y análisis

política

donald trump

ucrania

eeuu

brics

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e8/0b/07/1158866124_0:71:3071:1798_1920x0_80_0_0_4ab965e3aa2d25ad2ce9c55bbf02620b.jpg

El entorno geopolítico actual, observa el experto, está más a favor del mandatario ruso que de Donald Trump, quien será nuevamente presidente de Estados Unidos tras haber triunfado en las elecciones del pasado 5 de noviembre, al obtener 295 votos electorales.Putin participó en la sesión plenaria de la XXI reunión anual del Club Internacional de Debates Valdái, que se celebró en Rusia del 4 al 7 de noviembre. El tema central del evento este año fue Una paz duradera, ¿sobre qué bases? Seguridad universal e igualdad de oportunidades para el desarrollo en el siglo XXI.En el evento, Putin habló sobre diversos temas de interés internacional, como el triunfo de Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, la asociación estratégica de Rusia con Corea del Norte, el grupo BRICS, la desdolarización, el papel de la OTAN en el mundo, el conflicto ucraniano y más.¿Una nueva etapa con EEUU?Putin también destacó la relación que tiene Rusia con Estados Unidos, misma que se ha visto mermada en los últimos años tras el apoyo de Washington a Ucrania en la operación militar especial que Moscú lleva a cabo desde febrero de 2022. Al respecto, el presidente ruso indicó que la propuesta de Trump sobre finalizar el conflicto entre Kiev y Moscú es algo que "merece atención". Pero, para llegar a la paz con Ucrania, Putin aseveró que es necesario que Kiev sea neutral.En este sentido, Ramos Muñoz destaca que la relación cordial que sostienen el político republicano y Putin desde el primer mandato del estadounidense (2017-2021), es un aliciente para negociar.La OTAN: otro asunto en la miraOtro de los ámbitos en el que Putin centró su discurso fue en el papel de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en los conflictos actuales, especialmente en la crisis ucraniana. El mandatario ruso expresó que el bloque militar occidental se alista para infligir una "derrota estratégica" contra Moscú, ya que ha dejado de ser una alianza política para convertirse en una militar.Sobre ello, Ramos Muñoz, quien también es experto en Negociaciones de Política Exterior, precisa que la OTAN siempre ha buscado tener más miembros, especialmente entre las naciones fronterizas con Rusia.Acerca de una posible disminución de las tensiones entre Moscú y Rusia, el especialista destaca que el mensaje de Putin en la sesión plenaria del Club Internacional de Debates Valdái es claro: la búsqueda de beneficios para ambas partes.Aliados en AsiaEl presidente ruso también comentó durante el evento que no se cierra a la posibilidad de hacer ejercicios militares conjuntos con Corea del Norte, nación con la que suscribió un acuerdo de asociación estratégica en junio de este año, mismo que tiene un enfoque más defensivo.El internacionalista dice que, con esa asociación entre Moscú y Pyongyang, Putin implementa un mecanismo de disuasión, con el que muestra con qué aliados cuenta y el poder militar de Rusia.Sobre China, otro de sus aliados y compañero en el grupo de los BRICS, Putin indicó que Washington merma su avance económico por impedir que varios productos del país asiático puedan comercializarse en su territorio.Al respecto, Ramos Muñoz delinea que Trump mantendrá el discurso contra la nación gobernada por Xi Jinping, a pesar de la mediación de Rusia en las tensiones derivadas de la guerra comercial que sostienen Pekín y Washington. "Estados Unidos nota que el control económico global ya le pertenece a China, por lo que no se dejará matar e intentará hacer alianzas comerciales con otros países, especialmente con sus socios tradicionales, como México. Pero no creo que Trump doble las manos; él mantendrá las sanciones contra China, especialmente en el dumping", concluye.

https://noticiaslatam.lat/20241107/putin-interviene-en-la-sesion-plenaria-del-club-de-debates-valdai-1158849141.html

https://noticiaslatam.lat/20241107/la-victoria-de-trump-como-cambiara-el-mundo-1158851458.html

https://noticiaslatam.lat/20230713/la-cumbre-de-la-otan-demostro-que-el-pendulo-se-mueve-mas-en-funcion-a-washington-que-a-bruselas-1141498730.html

https://noticiaslatam.lat/20241105/putin-renueva-la-intencion-de-rusia-de-cooperar-con-todos-los-paises-en-pie-de-igualdad-1158793774.html

ucrania

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Angélica Ferrer https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144271345_156:0:556:400_100x100_80_0_0_734a198c90be25a5368e6422a3223d4b.jpg

Angélica Ferrer https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144271345_156:0:556:400_100x100_80_0_0_734a198c90be25a5368e6422a3223d4b.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Angélica Ferrer https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e7/09/1e/1144271345_156:0:556:400_100x100_80_0_0_734a198c90be25a5368e6422a3223d4b.jpg

club de debates valdái, rusia, vladímir putin, 💬 opinión y análisis, política, donald trump, ucrania, eeuu, brics, otan