La victoria de Trump: ¿cómo cambiará el mundo?

07.11.2024

El hecho de que los estadounidenses hayan votado a Donald Trump es "una clara señal de que quieren un cambio con respecto a los últimos cuatro años" de la Administración Biden-Harris, indica Maloof.Añade que el vicepresidente J.D. Vance "sin duda aplicará también esa política y probablemente recibirá muchas tareas una vez que asuma el cargo para su implementación"."La incorporación de Elon Musk servirá para ver cómo se cambia el Gobierno de forma que se reduzca para ahorrar dinero. Musk ya aseguró que ve la posibilidad de ahorrar dos billones de dólares al año. Es increíble. Tenemos un déficit presupuestario de seis billones de dólares cada año. Y si puedes ahorrar dos billones, eso sí que reduce el déficit", pone de relieve Maloof."Así que vamos a ver; esperamos ver lo mejor", que, según Maloof, llegará en medio de una "tremenda resistencia" debida a "la burocracia del Gobierno estadounidense".El estado de la economía estadounidense se convirtió en el tema principal de la carrera electoral, con expertos advirtiendo sobre la inflación, los precios de la vivienda y los riesgos asociados a la deuda federal estadounidense de 35,7 billones de dólares.¿Qué significa la victoria de Trump para la política exterior estadounidense?Sobre Ucrania, "para mí está claro que [Donald Trump] no quiere seguir financiando [el Gobierno de Zelenski]. No quiere continuar una guerra por poderes. No quiere ninguna guerra porque durante su primera Administración no hubo guerras. Y esta es una de las cosas dramáticas de las que la gente no se da cuenta —a diferencia de la Administración Biden—, que hemos invertido cientos de miles de millones de dólares en guerras", subraya Maloof.No excluyó que Trump tenga "una nueva perspectiva sobre la OTAN", sugiriendo que "a regañadientes, él [Trump] probablemente mantendrá la estructura, pero va a poner más requisitos a los miembros y va a ser mucho más definitivo con ellos en términos de responsabilidades".Estados Unidos dotó un total de más de 61.000 millones de dólares en ayuda de seguridad a Kiev desde que el conflicto en Ucrania se intensificó en febrero de 2022. Pero el agotamiento de los arsenales del Pentágono se tradujo en una reducción de la ayuda estadounidense en los últimos meses.A su vez, Rusia advirtió repetidamente contra la ayuda militar occidental a Ucrania, ya que Moscú afirma que solo prolongará el enfrentamiento.¿Qué hará Trump para Oriente Medio?En cuanto a Israel, Donald Trump podría dar un giro de 180 grados en comparación con su mandato anterior, sugiere el experto. Añadió que Trump ya se mostró "crítico con [el primer ministro israelí, Benjamín] Netanyahu en cuanto a continuar esta guerra [en Gaza y Líbano] sin fin".Trump va a mirar más hacia Arabia Saudita, ya que el reino insiste ahora en una solución de dos Estados a cambio de normalizar las relaciones con Israel y reactivar los Acuerdos de Abraham, según Maloof."Esto va a significar una reorientación de la política exterior. Supondrá prestar menos atención a lo que quiere Israel y quizá más a lo que puedan querer los países árabes del Golfo", recalca.Un informe reciente para el proyecto Costs of War de la Universidad Brown afirmó que Estados Unidos había gastado la cifra récord de al menos 17.900 millones de dólares en ayuda militar a Israel desde que Tel Aviv desencadenó una guerra contra el grupo militante palestino Hamás en Gaza hace más de un año.¿Cuál será la política de Trump en Asia-Pacífico?En cuanto a la política estadounidense en Asia, es posible que Trump "intente reactivar su relación con Kim Jong-un para tratar de que el líder norcoreano dé marcha atrás en cualquier nueva prueba", estima Maloof. En este contexto, agrega que la comunidad internacional estaba "casi a punto" de la desnuclearización de la península de Corea durante la Administración Trump.Actualmente, EEUU lleva a cabo una política de militarización en la región Asia-Pacífico, que cerró un acuerdo con el Reino Unido y Australia en 2021 para establecer el bloque militar AUKUS. Por su parte, Moscú dice que tal militarización tiene "un enfoque obvio en contener a China y los intereses rusos en la región".¿Qué le espera a la OTAN?Trump puede "ser mucho más estricto" con los miembros de la OTAN e "insistir en que aumenten sus asignaciones a la organización o se retiren", argumenta el exanalista del Pentágono.Según él, Trump "empezará a recortar la OTAN", que, según él, va a "fracturarse potencialmente bajo la Administración Trump y adquirir un carácter mucho más regional".Moscú advirtió repetidamente a la OTAN contra su expansión hacia el este, que, según el Kremlin, podría inflamar aún más las tensiones en Europa. El presidente ruso, Vladímir Putin, criticó a la OTAN por hacer promesas vacías sobre su compromiso de no expandirse hacia el Este desde 1991.

