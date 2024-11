https://noticiaslatam.lat/20241107/jefe-de-hizbula-hay-decenas-de-miles-de-combatientes-entrenados-para-enfrentar-a-israel-1158837577.html

Jefe de Hizbulá: hay "decenas de miles de combatientes entrenados" para enfrentar a Israel

Jefe de Hizbulá: hay "decenas de miles de combatientes entrenados" para enfrentar a Israel

07.11.2024

"Tenemos a decenas de miles de combatientes de la resistencia entrenados, que pueden enfrentarse y aguantar" ante Tel Aviv, aseveró el líder de Hizbulá en un discurso televisado, a 40 días del asesinato de Hasán Nasralá, dirigente histórico de la resistencia libanesa. "Israel gritará bajo los misiles y drones, ninguna parte de la entidad israelí es inaccesible para nuestros drones y misiles", añadió Qasem. Además, el líder de Hizbulá señaló que la formación está preparada para en caso de que Israel opte "por una guerra de desgaste". En referencia a los comicios que se realizaron el martes 5 de noviembre en Estados Unidos, en los que se impuso el republicano Donald Trump, Qasem aseguró que las negociaciones de un alto al fuego no dependen del resultado electoral en el país norteamericano. "No apostamos por las elecciones norteamericanas. Gane Harris o gane Trump, eso no tiene ningún valor para nosotros", declaró el líder de Hizbulá. El 29 de octubre, Hizbulá eligió a Naim Qasem como secretario general. Qasem, de 70 años, fue uno de los fundadores del movimiento chií libanés y uno de los creadores de la ideología del grupo. Sus principales ocupaciones anteriores fueron en los campos de la educación y la cultura.Sirvió como jefe del consejo ejecutivo de Hizbulá hasta 1994, bajo los gobiernos de Abás al Musawi y Nasralá, hasta que Hashem Safiedine lo reemplazó. Israel invadió el sur del Líbano a principios de octubre alegando que se trata de una operación terrestre contra el movimiento libanés Hizbulá y continúa sus ataques aéreos que, desde mediados de septiembre, han asesinado a unas 3.030 personas y dejaron miles de heridos, además de más de un millón de refugiados, según el Ministerio de Salud libanés. En los ataques israelíes también fueron asesinados altos mandos de Hizbulá, pero, pese a las bajas, el movimiento libanés sigue los combates en el terreno y no cesa sus ataques con misiles contra territorio israelí.El Gobierno de Israel argumenta que busca crear condiciones para el retorno de 60.000 israelíes del norte del país, que fueron evacuados cuando, hace un año, el movimiento chií libanés Hizbulá comenzó a lanzar ataques en apoyo al movimiento palestino Hamás, al que Tel Aviv le declaró la guerra. Las declaraciones de Qasem suceden un día después de que el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu destituyó a Yoav Galant como ministro de Defensa y, en su lugar, nombró al entonces canciller, Yisrael Katz, que, en su primera alocución como encargado de la Defensa del país hebreo, delineó los principales objetivos de la guerra, incluido el regreso de todos los rehenes que están en manos del movimiento palestino Hamás en la Franja de Gaza, así como la derrota de esta agrupación y del movimiento chií Hizbulá en el Líbano.

