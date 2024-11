https://noticiaslatam.lat/20241107/20-anos-sin-la-otan-que-mas-incluye-el-nuevo-plan-del-equipo-de-trump-para-ucrania-1158851601.html

20 años sin la OTAN: ¿Qué más incluye el nuevo plan del equipo de Trump para Ucrania?

De acuerdo con ellas, el plan consiste en congelar la línea del frente, a lo largo de la cual se establecerá una zona desmilitarizada. Aún no se sabe quién garantizará su seguridad, pero uno de los interlocutores del periódico descarta la participación de tropas estadounidenses o contingentes de la ONU y otras organizaciones financiadas por Washington.A su vez, Kiev se compromete a no intentar entrar en la OTAN en los próximos 20 años, pero sigue recibiendo ayuda por parte de Washington. Sin embargo, la participación principal en las operaciones de mantenimiento de la paz recaerá en Europa.La publicación destaca que este plan es similar a como lo describió en septiembre el virtual vicepresidente J.D. Vance. Sostuvo que Trump ofrecería a Rusia, Ucrania y Europa negociar un acuerdo de paz por su cuenta, con Moscú reteniendo el control sobre parte de los territorios ucranianos. La línea del frente quedaría dividida por una zona desmilitarizada y Kiev reforzaría sus tropas en caso de una posible reanudación del conflicto. A cambio, Rusia recibirá garantías de que Ucrania no entrará en la OTAN ni en otras alianzas militares. Sin embargo, fuentes del WSJ afirman que Trump aún no ha aprobado un plan definitivo para resolver el conflicto y tiene intención de discutirlo con sus asesores.Como candidato presidencial, el republicano reiteró que si es reelegido resolverá el conflicto en 24 horas. Al preguntarle si deseaba la victoria para Ucrania, Trump aseguró no pensar "en términos de ganadores y perdedores". "Quiero que dejen de morir todos: rusos y ucranianos", subrayó.El presidente de Rusia, Vladímir Putin, formuló en junio varias condiciones para iniciar las negociaciones de paz, en particular, que Ucrania retire sus tropas de los cuatro nuevos territorios rusos (Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporozhie), desista de adherirse a la OTAN y mantenga su estatus neutral, no alineado y no nuclear, y que además se levanten todas las sanciones contra Rusia. Ucrania rechazó la propuesta rusa catalogándola de ultimátum.Las elecciones presidenciales estadounidenses se celebraron el 5 de noviembre. Donald Trump declaró su victoria en el discurso dirigiéndose a sus partidarios en la sede de su campaña en Florida. Además, calificó su resultado en las presidenciales como "una victoria política nunca antes conocida en la historia de Estados Unidos".

